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中職／「你的即戰力不是即戰力」 龍王領銜復賽5大焦點

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍先發投手王維中扛起龍隊復賽首戰先發任務。 聯合報系資料照
味全龍先發投手王維中扛起龍隊復賽首戰先發任務。 聯合報系資料照

熟悉的中華職棒，回來了！

中職32年賽季今天再度開鑼，復賽的第一天在斗六、台南球場展開兩地賽事，現居前段班的統一獅、中信兄弟隊，追趕集團的樂天桃猿、富邦悍將、味全龍隊，在歷經全面延賽56天後，5隊相爭局勢如何變化，球迷拭目以待，儘管暫時不能到現場觀戰，透過轉播仍有不少復賽焦點值得球迷關注。

★龍王挑戰奉交爐主

王維中扛起龍隊復賽首戰先發任務，他也是原訂5月15日天母之戰的先發投手，當天龍隊原要挑戰6連勝，卻因疫情一夕升溫，雙北進入三級警戒而取消賽事，5連勝停了59天終於等到再戰的機會。

王維中在延賽期間持續加強自主訓練，對於扛起復賽後的首場賽事，王維中喊話：「蓄勢待發！」他也將尋求個人首場先發勝投。

龍隊今晚出戰悍將隊，有機會將爐主奉交對手，且兩隊的前8場對戰，龍隊取得6勝2敗優勢，就看復賽後能否維持對戰優勢吃定悍將隊。

★5隊洋將戰力消長

延賽期間，洋將勢力版圖出現巨變，統一獅隊泰迪本季拿下6勝1敗、防禦率1.07，在龍隊布里悍離台後儼然聯盟最強洋投，但在沒有比賽可打的日子裡，他決定離台投效墨西哥出征東京奧運，獅隊頓失重要戰力，悍將隊則是折損邦威、傑斯。

獅隊仍有3位洋投在陣中，悍將隊則有3位洋投、1位洋砲，在延賽近兩個月後，各隊等於度過「春訓2.0」，洋將戰力在賽事空窗了這麼久後能否銜接上，對各隊都是考驗，不光是悍將與獅隊。

★紀錄之旅繼續上路

悍將隊林益全目前累積197支全壘打，距離生涯200轟已進入倒數階段，即將跟進張泰山（289轟）、林智勝（286轟）的腳步，成為中職史上第三人。

投手紀錄方面，兩位守護神陳鴻文（98次救援成功）、陳韻文（94次救援成功）沒意外都將在本季集滿百救援，中職史上僅有3人完成，分別是林岳平（129）、凱撒（124）、陳禹勳（115），達陣時的最年輕紀錄由林岳平30歲又148天保持，而陳韻文年僅25歲。

★你的即戰力不是即戰力

季中選秀昨天落幕，5隊首輪都挑選具備旅外資歷的球員，寫下史上首見首輪全旅外，但也因疫情影響，導致今年選秀在上半季未打完就登場，使得這些強投、強打不能成為即戰力。

先前領隊會議已決議，今年選進的新秀要到下半季才能投入賽場，江少慶、陳冠宇、呂彥青、胡智為、吉力吉撈·鞏冠、曾仁和想攪動中職戰力版圖，都還要再等等。

★史上最漫長賽季

賽程面臨大塞車，聯盟為了加速消化賽程，計畫在下半季從周一到周日都安排兩場比賽，各隊今年仍將面臨球季拖到12月才打完，將是史上最晚結束賽季，屆時原已進入棒球季休賽季的身體時鐘面臨考驗，將上演一場耐久戰。

史上最晚結束賽季為2004年，當年因雅典奧運停賽29天，總冠軍賽11月6日才登場，打滿7場，直到11月14日終於為賽季畫下句點，今年勢必將被改寫。

中職 王維中 林岳平

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