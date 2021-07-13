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中職／五隊教頭評選秀結果 回答全都是「滿意」

聯合新聞網 / 綜合報導
中職2021年選秀結果出爐，各隊總教練對這次選秀的評價幾乎都回答「滿意」 圖／中職提供
中職2021年選秀結果出爐，各隊總教練對這次選秀的評價幾乎都回答「滿意」 圖／中職提供

2021年中華職棒選秀結果出爐，今年破紀錄157人進入選拔名單，最後只有37人被選中，首輪5名全是有旅外資歷球員是史上第一次。5隊中有的球團撿到大禮，也有的抱憾而歸，各隊總教練對這次選秀的評價幾乎都回答「滿意」，對結果給出高評價。

味全補洞葉總喊滿意

葉總滿意選秀結果，過程中甚至一度與團隊成員擊掌慶賀。 圖／中職提供
葉總滿意選秀結果，過程中甚至一度與團隊成員擊掌慶賀。 圖／中職提供

味全龍雖然委身第5順位，但總教練葉君璋臉上卻露出藏不住的喜悅，他們前三輪挑中了旅美捕手吉力吉撈．鞏冠、曹祐齊與李展毅，分別補上陣中需要的捕手砲、先發戰力以及強力後援，葉總過程中甚至一度與團隊成員擊掌慶賀，開心表示：「喜歡的都有選到，還滿開心的。」

餅總自評有「應有90分」

獅隊補強中線，林岳平滿意打90分， 圖／中職提供
獅隊補強中線，林岳平滿意打90分， 圖／中職提供

至於擁有第四順位的統一獅也一如預期選進旅美投手胡智為，另外還在第二、三輪選進了張翔與劉志宏，總教練林岳平指出這次選秀以中線補強為主，「確實有補到需要的人選，也補到不錯的投手，在第3輪補到高中強力左投劉志宏，是比較意外的選擇。」獅隊原本想選進游擊手張仁瑋補上最缺的游擊砲，可惜被中信攔胡，直到第四輪才選進另一位游擊手楊竣翔補洞，自評「應有90分」。

助總最期待陳志杰的天花板

2021年中華職棒新人選秀會12日舉行，中信兄弟隊總計選進7人，總教練林威助（右2）點名期待2輪指名投手陳志杰的天花板。 圖／中職提供
2021年中華職棒新人選秀會12日舉行，中信兄弟隊總計選進7人，總教練林威助（右2）點名期待2輪指名投手陳志杰的天花板。 圖／中職提供

中信兄弟前兩輪則選進了旅日投手呂彥青與平鎮高中王牌陳志杰，總教練林威助表示：「呂彥青在日本有三年經驗，雖然上一軍機會少，但他在日本的經驗可以幫助到目前陣容，而陳志杰算高中投手數一數二，對他的天花板，我們也是很期待。」、「選的投手都是演練時該選的人選，兩位內野手（張仁瑋、周委宏）也是守備、打擊都算高中滿突出的，這次選秀個人是覺得滿滿意的。」

桃猿收曾仁和大禮但有一遺憾

樂天總教練曾豪駒給這次選秀評價80分。 圖／中職提供
樂天總教練曾豪駒給這次選秀評價80分。 圖／中職提供

此次選秀比較令人意外的就非曾仁和莫屬，有大聯盟經驗的他沒想到第三輪才被樂天桃猿選進，第一輪和第二輪分別選進旅日的陳冠宇和18歲投手邱駿威，總教練曾豪駒給這次選秀評價80分，只可惜第二輪被富邦悍將選走王苡丞，不過能挑中曾仁和也算天上掉下來的大禮，「差了王苡丞，可選到就更完美了，曾仁和或許有傷痛史，但他很有經驗，我認為他在下半季可幫助球隊。」

悍將選秀按計畫走無意外

悍將洪總表示整體選秀的變化似乎都在計劃之內。 圖／中職提供
悍將洪總表示整體選秀的變化似乎都在計劃之內。 圖／中職提供

最後手握第一種子的富邦悍將第一輪則毫無選念指名江少慶，只是讓外界驚訝的是二輪先把王苡丞挑走，總教練洪一中表示第二輪不選，第三輪就選不到了，至於整體選秀的變化似乎都在計劃之內，「一到四輪為止，和我們想的是100％一致，算下來這次沒有什麼意外。」

中信兄弟 味全龍 樂天桃猿 富邦悍將 統一獅 胡智為 陳冠宇 江少慶 曾仁和 呂彥青

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