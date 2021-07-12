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中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

中職／龍隊精選大理高中投捕 曹祐齊、李展毅再當隊友

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
李展毅。 擷圖自畫面
李展毅。 擷圖自畫面

味全龍隊今天在年度選秀會挑選7人，球團在會後發出聲明指出，除了首輪的吉力吉撈．鞏冠，第2、3輪分別指名台北市大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，之後再選吳秉恩、張鈞守、陳思仲、邱辰，年輕球員都相當具有天分及潛力，後續會以科學化的訓練培育這些新秀，希望他們厚植自己的實力，早日站上一軍舞台圓夢。

龍隊表示，首輪如願獲得即戰力捕手吉力吉撈．鞏冠，將端出最大誠意邀請他加盟，為下半季增添火力；曹祐齊是退休職棒球員「大帥」曹竣崵之子，綽號「無敵」的李展毅被球探評為本屆打擊力量最好的高中選手之一，大理雙星未來發展高，有機會繼續在龍隊攜手奮鬥令人期待。

龍隊也強調，第4、5輪都挑選投手，平鎮高中吳秉恩控球精準，南英商工張鈞守來自澎湖，身高186公分，身體素質可望是未來發展的最大本錢之一；第6輪台美混血內野手陳思仲，目前效力台北興富發成棒隊，第7輪台灣體育運動大學強打外野手邱辰，他是少見的左投右打，有望成為中職野手第1人。

龍隊在年度選秀會選中7人。圖／味全龍隊提供
龍隊在年度選秀會選中7人。圖／味全龍隊提供

平鎮高中 中職 味全龍

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