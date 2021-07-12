中職／龍隊精選大理高中投捕 曹祐齊、李展毅再當隊友

味全龍隊今天在年度選秀會挑選7人，球團在會後發出聲明指出，除了首輪的吉力吉撈．鞏冠，第2、3輪分別指名台北市大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，之後再選吳秉恩、張鈞守、陳思仲、邱辰，年輕球員都相當具有天分及潛力，後續會以科學化的訓練培育這些新秀，希望他們厚植自己的實力，早日站上一軍舞台圓夢。

龍隊表示，首輪如願獲得即戰力捕手吉力吉撈．鞏冠，將端出最大誠意邀請他加盟，為下半季增添火力；曹祐齊是退休職棒球員「大帥」曹竣崵之子，綽號「無敵」的李展毅被球探評為本屆打擊力量最好的高中選手之一，大理雙星未來發展高，有機會繼續在龍隊攜手奮鬥令人期待。