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中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

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中職／陳志杰盼先在中職磨練 張翔最欣賞高志綱

中央社 / 台北12日電
陳志杰。 擷圖自畫面
陳志杰。 擷圖自畫面

中職新人選拔會今天在線上進行，第2輪都是高中球員，被中信兄弟選中的投手陳志杰表示，希望能在中職磨練，有機會再挑戰旅外；統一獅選中的捕手張翔則說，最欣賞教練高志綱。

選秀首輪都是由具有旅外經驗的選手包辦，第2輪則都是高中應屆畢業球員，依順位分別為王苡丞、邱駿威、陳志杰、張翔、曹祐齊。

第2輪第3順位的陳志杰年僅18歲，畢業於平鎮高中，最快球速可投至152公里，球探評價陳志杰的優勢在身高有183公分，也具有養成為先發投手的潛力，變化球不錯、投球角度佳。

陳志杰表示，順位跟自己預想的差不多，對兄弟的印象是很強的球隊，希望未來能為球隊貢獻、表現自己，目標明年就可以升上一軍。近幾年平鎮高中出了許多強投，像是味全龍的徐若熙、統一獅的古林睿煬等人，陳志杰說：「我會想要超越他們，表現比他們好，想要去突破自己。」

之前曾傳出陳志杰有機會旅外，不過他指出，「因為疫情關係有跟家人討論，到最後覺得台灣環境比較熟悉，可以先磨練個幾年，如果投出成績來，還是會有旅外機會。」陳志杰日前入選U23培訓名單，預計在9月底舉行，他指出，應該還是想去參加，「想多表現自己，讓自己有發揮的舞台。」

同樣畢業於平鎮高中的張翔，在第2輪被統一獅隊選走，他被評價為本屆最佳高中生捕手，從少棒開始就是國家隊常客，大賽經驗豐富，蹲捕方面接球、擋球、阻殺能力都不錯，雖然打擊能力沒有守備突出，不過近期長打能力也提升許多。

張翔表示，從小時候就很喜歡統一獅隊，最喜歡同是捕手出身的首席教練高志綱，「想跟他請教在職棒場上比賽的觀念。」

張翔認為，因為職棒是不一樣的層級，有很多地方都要加強，至於未來目標，「先在二軍練好自己，沒有很急。」

平鎮高中 統一獅 中職

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