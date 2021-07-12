中職／呂彥青披黃衫 林威助：3年旅日經驗會有幫助

中信兄弟隊在今年選秀挑選7人，前兩輪由旅日投手呂彥青、平鎮高中王牌投手陳志杰領銜，總教練林威助對選秀結果滿意，更直指對陳志杰的天花板很期待。

兄弟共選進3名投手、2名內野手及捕手、外野手各1人，林威助表示，「選的投手都是演練時該選的人選，兩位內野手（張仁瑋、周委宏）也是守備、打擊都算高中滿突出的，這次選秀個人是覺得滿滿意的。」

林威助表示，「呂彥青在日本有三年經驗，雖然上一軍機會少，但他在日本的經驗可以幫助到目前陣容，而陳志杰算高中投手數一數二，對他的天花板，我們也是很期待。」

呂彥青2018年展開旅日生涯，效力阪神虎隊，3年下來不曾升上一軍，去年季後未獲阪神續約，今年原以自行培訓合約在龍隊二軍出賽，6月轉往兄弟隨隊練球，今天順利披上黃衫。

談到決定回台打球的關鍵，呂彥青說：「球員要有舞台，不管在哪打球，有舞台最重要，現在中職是最好的選擇，就決定回來打球。」

林威助出身阪神，與呂彥青多了一層連結，呂彥青提到，會與林威助聊在日本的生活、在阪神的訓練，在兄弟練習期間，也與未來隊友越來越熟，加入兄弟後，希望為球隊貢獻，幫助兄弟拿到總冠軍，「現在定位還不知道，這段時間單純跟著練球而已，還沒有規畫和定位。」

過去效力阪神，即將加入兄弟，都是球迷以狂熱著稱的球隊，呂彥青說：「壓力是不會，只要把自己該做的、想要表現的做到，對自己問心無愧就好。」