中職／曾仁和或許有傷痛史 曾豪駒評估下半季可幫球隊

樂天桃猿隊今天在中職年度選秀會挑中8名新人，包括首輪陳冠宇、第3輪曾仁和這兩名旅外好手，猿隊總教練曾豪駒表示，今年157人參加選秀是歷年最多，考驗球探功力，很滿意選秀結果，可打80分以上。

曾豪駒唯一覺得可惜之處是第2輪未選中18歲野手王苡丞，先被富邦悍將隊選走，因此選定18歲投手邱駿威，他說：「差了王苡丞，可選到就更完美了。」

猿隊這次選到8人有5名投手，曾豪駒認為投手深度都夠，中後段順位人選，本來就決定要選有潛力的高中畢業球員。

擁有10年旅日經驗的陳冠宇將披上猿袍，曾豪駒表示，本來以為沒機會選到陳冠宇，但江少慶出來後，就決定要選陳冠宇了，他在日職長期對戰，就是猿隊要的人。

至於第3輪能挑到曾仁和，也讓曾豪駒有些意外，他說：「曾仁和很有經驗，或許有傷痛史，但和球探討論後，認為他在下半季可幫助球隊。」