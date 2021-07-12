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中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

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中職／味全想要的主砲、先發投手都有 葉總：有補到洞

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍選秀名單。 擷圖自味全龍隊臉書粉絲團
味全龍選秀名單。 擷圖自味全龍隊臉書粉絲團

味全龍隊在本屆選秀委身第5順位，但總教練葉君璋在過程中喜上眉梢，點名球隊需要的主砲、未來中心打者、主力先發投手都補上了。

龍隊的首輪籤挑選旅美捕手吉力吉撈．鞏冠，葉總看中他的技術能力、旅外經驗，且是有領導能力的球員，「新球隊需要技術、經驗和可以協助隊友的球員，所以一直把目標放在他身上。」

二輪籤選進的曹祐齊，也讓葉總很滿意，他表示，「第一個看上的是他的運動能力，第二個是我認為他的變化球算是非常頂尖，直球也有一定水準，我們認為他有能力成為味全的主力先發投手。」

葉君璋表示，球隊並未設限要選高中或大學球員，而是針對隊形需要，尋找在未來幾年可以為球隊加分的球員，「目前我們最需要砲，朱立人補上了，希望未來有好的本土先發投手，曹祐齊也補上，有機會成為3、4、5棒的打者，李展毅也補上了，還有好的中繼，確實有補上我們的洞。」

葉總在選秀過程上幾次與團隊擊掌，好心情藏不住，他透露這幾天有找幾名選手過來看看，「覺得滿喜歡、值得培養的。」他笑說：「結果喜歡的都有選到，還滿開心的。」

選秀 葉君璋

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