中職／選秀頻「助攻」其他球隊 悍將算盤怎麼打的？

中職選秀昨天落幕，顯然地，旅外和高中球員非常搶手，大學球員相當不吃香，直到第19順位才有台東大學野手楊竣翔被統一獅指名，甲組成棒球員幾乎成為邊緣族群，總計120人落榜也寫下紀錄新頁。

★富邦放掉陳志杰令人意外

富邦悍將在第二輪先選王苡丞，讓各隊都大感驚奇。 中央社資料照片

嚴格來講，擁有第一順位指名權的富邦悍將選得並不好，照理說，這個順位有主動權，除了首輪當然指名江少慶，第2輪放掉成熟度高的平鎮強投陳志杰，選擇「成德大王」王苡丞，第3輪再放掉曾仁和、李展毅，挑董子恩，實在令人有些意外。

不知道球迷有沒有發現，原本第2輪味全要挑李展毅，結果龍軍先選曹竣崵兒子曹祐齊，第3輪竟然意外撿到李展毅，當下總教練葉君璋興奮地跟幕僚擊掌，喜形於色，快樂藏不住啊。

★味全拿到兩強打鐵捕大賺

味全龍在第一輪先選進吉力吉撈，在第三輪又選進李展毅(左)，兩大強打捕手一次到手，讓捕手出身的總教練葉君璋大喜望外。 聯合報系資料照片

因為，味全最缺的就是長打火力，第一輪補進攻擊型捕手吉力吉撈(朱立人)，第三輪再挑強打鐵捕李展毅，難怪葉君璋展露笑顏，也許兩人在職棒都不會是很稱職的捕手，可能也會轉往其他守位發展，但挹注長打火力是絕對沒問題的，只是味全第4輪以後選的普普通通，整體績效平平。

再回到富邦悍將，基本上，王苡丞與董子恩都能守一、三壘，但他們天花板到底有多高？真的不知道，只是，近年富邦選高中生「運氣」都不太好，楊晉豪、戴培峰都還沒達到接班態勢，申皓瑋起伏太大，還不足以成為主將，是富邦養成體系不夠好？還是這一批選手潛力有限？值得探討。

富邦在第4輪選進高苑外野手孔念恩也是個賭注，在球探眼裡他是「高投報、高風險」，現階段打擊技巧、應對投手能力略顯粗糙，但天花板很高，好好培養值得期待，養成不利就可能是悲劇了。

富邦悍將在第四輪選進外野手孔念恩，也算是較大的賭注。 聯合報系資料照片

也就是說，富邦第2到4輪就是賭未來，希望打線能積極換血，但王苡丞、董子恩、孔念恩真的會是解答嗎？不曉得，畢竟近幾年富邦幾位高中球員成長不如預期，讓人不敢期待太高。

★樂天戰力補強接近滿分

樂天桃猿除了在首輪選進經驗最豐富的陳冠宇，在第四輪選進鍾玉成(圖)，可能有非常好的發展潛力。 中央社資料照片

相較之下，樂天桃猿就選得很好，不但網羅陳冠宇，補強先發輪值王溢正狀態下滑的戰力空缺，同時第二輪邱駿威被看好是「巔峰時期的王鏡銘」，球速飆破150公里值得期待，絕對是牛棚倚賴的戰將，一如剛進來的蘇俊璋，第三輪「意外」選到的曾仁和，實力絕對沒那麼不堪，他可先發可中繼，視狀態而定，而且馬上可以上陣，絕對能厚實樂天投手戰力。

樂天第四輪挑的鍾玉成很特別，他出身仁善少棒、新明青少棒，都是棒球名校，還好他沒有去平鎮高中，否則在曾子祐身邊，他根本就不可能有出賽機會，但也因為跟隨恩師鄭錦繁(原新明青少棒教練)來到大溪，他成為球隊不動主力先發游擊手，才能在球探面前大展身手，打跑守俱佳，而且身高183公分也很出色，即將成為大溪高中隊史第一位職棒球員，可望擁一片天。

★兄弟豪華本土投手陣好驚人

中信兄弟不但選進兩大年輕強投，而且還攔下張仁瑋(圖)，應該會讓急缺游擊手的統一獅扼腕不已。 中央社

事實上，中信兄弟選得也不錯，挑呂彥青、陳志杰，充實先發輪值戰力，加上余謙、黃恩賜、廖乙忠、鄭凱文、陳琥，深度相當足夠，第3輪選進普門游擊手張仁瑋，讓後面想選張仁瑋的統一獅扼腕，第4輪再挑穀保游擊手周委宏，目標很明確，兄弟需要強而有力的二游替補球員，張仁瑋或許也能卡位二壘，畢竟球探評價他的模板是林靖凱。

兄弟第6輪選進21歲台北興富發右投李家成，球速進150公里，算是即戰力投手，也是一步好棋。

★統一選穀保速球左投賭一把

統一獅在第五順位選，本來就較為被動，穩穩選進前旅美投手胡智為，已是球隊最好的選擇。 聯合報系資料照片

統一獅第一輪拿下胡智為，威力不下於江少慶、陳冠宇、呂彥青，基本上已立於不敗之地，第二輪又拿下評價不錯的平鎮捕手張翔，算是很棒的選擇，只是張翔較內向安靜，縱使蹲捕功力不錯，打擊也有進步，但能否更上一層樓有待觀察。

至於第三輪指名的穀保左投劉志宏，身高188公分、球速能飆破150公里，高中多半打鋁棒組賽事，沒有太多實戰成績，控球也是比較大的問題，算是高投報風險的選擇，結果好壞難預料，端看選手個人造化。