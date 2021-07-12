中職／胡智為成統一獅第一指名 大小嘟嘟當隊友

中職新人選拔會今天在線上進行，第4順位統一獅隊在首輪選中投手胡智為，「小嘟嘟」如今要跟「嘟嘟」潘威倫當隊友，胡智為表示，當初與家人一直討論到最後才決定留在中職。

27歲的胡智為於2013年加入美職體系，陸續效力過明尼蘇達雙城隊、坦帕灣光芒隊、克里夫蘭印地安人隊、芝加哥小熊隊、聖地牙哥教士隊，生涯在大聯盟出賽11場都是後援、投23局，拿下1勝1敗，防禦率3.52。

胡智為去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，整年都沒有比賽，今年就回到台灣，成為味全龍隊自行培訓選手，在二軍出賽11場含6場先發、投38.2局，拿下3勝1敗，防禦率0.70。

胡智為直到中職選秀報名截止前5天完成報名作業，下定決心回到台灣發展。胡智為接受訪問時表示，「其實從去年在美國，一直跟家裡在討論未來發展怎麼走，一直討論到最後才決定留在中職，也讓家裡安心一點。」

胡智為從以前就有「小嘟嘟」的稱號，如今和「嘟嘟」潘威倫成為隊友，胡智為笑說：「從來沒有跟賢拜（前輩）講過話，應該會滿緊張的，一直以為沒有資格勝任這個綽號，但就陪伴到我長大。」

談到最想對決的打者，胡智為指出，本來最想對到「獅隊3帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可，不過如今同隊就沒機會了。至於獅隊陣中最熟的球員，胡智為指出，蘇智傑是以前亞青賽隊友、陳傑憲也有對戰過，施子謙、鄭鈞仁、黃紹熙則都是西苑高中的學弟。

今年在二軍出賽期間，胡智為也趁機觀察台灣打者的風格，他指出，「台灣打者力量愈來愈大，處理過程也很細心，對我來說很有挑戰性。」雖然去年整年沒有比賽，不過他指出，做了很多不同訓練、不斷在調整，本來預期如果有奧運，就要在這段時間達到巔峰期。