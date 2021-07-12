中職／讓猿隊最遺憾 洪總：二輪不選王苡丞就選不到

握有第1順位的富邦悍將隊，以第二輪籤挑選「成德大王」王苡丞，出乎外界意料，總教練洪一中表示，王苡丞是團隊共同討論的結果，也覺得第二輪不選，第三輪就選不到了，「所以決定第二輪就下手。」

悍將隊的狀元籤無意外挑選江少慶，二輪籤未如外界猜測帶走另一名旅美投手曾仁和，而是挑選王苡丞。

王苡丞來自成德高中，偶像是王柏融、長相也有些神似，被隊友取了「成德大王」的外號，這次選秀在非旅外球員中第一個出線，搶在陳志杰、邱駿威、曹祐齊、張翔等熱門人選之前，算是大爆冷門。

洪總表示，「王苡丞是我們討論的結果，選他有什麼考量不必說得太明白，每支球隊都有各自的需要，我們覺得王苡丞這個選手不錯，值得第二輪選，第三輪可能就選不到了。」

事實上，第2順位的樂天桃猿隊總教練曾豪駒評比選秀結果，最遺憾就是沒選到王苡丞，也驗證了洪總「二輪不選就選不到」的說法。

洪總表示，要說選得好、選得壞，現在沒有定論，但幾次模擬開會下來，「一到四輪為止，和我們想的是100％一致，算下來這次沒有什麼意外。」