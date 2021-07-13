日職／偏好人氣高中生 火腿一指整體貢獻度最差

中職選秀於昨晚順利完成，旅外海歸投手江少慶一如所料，被富邦悍將以第一指名選進，成為今年的狀元郎，不過第一指名也僅代表選秀會上的順位而已，真正要看的還是進職棒後的發展；日職近10年選秀會上被以第一指名選進的選手們，對於各球隊的戰力貢獻度有著明顯的差異，這跟球探們的眼光、球員的資質以及球團的養成能力都有相當程度的關係，讓我們來看看哪幾支球隊是受益最多的吧。

從央聯看起，有許多進職棒後入選侍Japan日本國家隊的球員都是被第一指名選進的，其中巨人就佔了3名，分別是12年的菅野智之及13年的小林誠司，這對投捕搭檔曾在17年的WBC中同時被選進國家隊，另外14年的岡本和真，在18年球季之後開始站穩一軍，且連3季都交出30轟100分打點左右的成績，雖然因為三壘手有強力競爭者尚無緣成為一級國際賽事的國手，不過他也曾入選過18年的日美棒球對抗賽日本隊；連3年選進國手級第一指名之後，巨人從15年後連4季的第一指名都是大學生，但直到這兩年才逐漸收成，16年的吉川尚輝及18年的高橋優貴，今年分別有3成以上打擊率及9勝的表現，5人都是一軍的戰力，巨人算是央聯中獲益較多的球隊。

在11到15年巨人選進上述3名國手的這段時期，阪神僅有藤浪晉太郎以及岩貞祐太兩人，對今年的球隊戰力較有幫助，其他3人中已有2人被戰力外，另一人則是拿到新人王之後撞牆至今；如果拉近到近5季來看，阪神第一指名的貢獻度卻比巨人來得大，包括大山悠輔、近本光司、馬場皐輔這3人，再加上今年在日職重砲開轟的超級大物新人佐藤輝明，4人都已是球隊主力，而年僅19歲的19年第一指名西純矢，也在今年迎來個人生涯一軍首次先發，投得算中規中矩，有望成為球隊未來重要戰力，阪神無疑是近5年來選秀在第一指名部分最成功的球隊。

佐藤是去年第一指名中目前表現最好的野手，對於阪神的火力有相當大的貢獻，也有機會拿下本季的新人王。 擷圖自阪神虎官方FB粉絲團

廣島在近5年選秀會上的第一指名貢獻度僅略輸於阪神，今年的栗林良吏及去年的森下暢仁都有新人王等級的身手及成績，兩人更是連袂入選日本奧運國家代表隊，17及18年的中村獎成及小園海斗這兩名高中生，今年都逐漸站穩一軍，小園目前的打擊率超過3成，出場數都是個人新高，再之前的大瀨良大地則已是一級先發投手，拿下12年新人王的野村祐輔近年狀況不穩定，但整體而言，廣島這10年來的第一指名對球隊都有一定的貢獻度，而且也會是未來重建的基石，至於其他3隊的第一指名現在能成為球隊主力的就不到一半了。

洋聯則是由歐力士及西武在第一指名的部分獲益最多，歐力士的10位第一指名中已有6人是球隊主力，其中去年拿下打擊王的吉田正尚已是國家隊常客，山岡泰輔、田嶋大樹、山崎福也及宮城大彌都是先發輪值主力(山岡因傷現在二軍)，安達了一也是球隊先發主力，可以說是這幾年第一指名貢獻度最大的球隊，也是歐力士今年能挑戰優勝的最強能量。

歐力士在2015年的第一指名吉田正尚，近年一直交出穩定的成績，已是日本國家隊常客。 擷圖自歐力士猛牛官方FB粉絲團

西武雖然目前的戰績不像過去幾年那麼好，但陣中14、16及18年的3位第一指名在今年都有創下個人生涯新高的機會，14年的高橋光成在19年先發21場，投出10勝6敗的成績，是個人唯一一次雙位數勝投的球季，今年已先發16場，拿到7勝4敗，且3.22的防禦率也是單季最低；16年的今井達也在18年首度上一軍，之後3季的防禦率都在4以上，單季最多勝投是19年的7勝，今年已先發14場，戰績是6勝3敗，防禦率僅有2.60；18年的松本航跟今井的歷程相似，前兩年的防禦率都在4以上，勝投各是7勝及6勝，季初狀況不佳一度被調往中繼，5月重回先發，本季先發12場，拿到7勝3敗，防禦率同樣僅有2.72，今井及松本的好表現也讓他們首度獲選參加明星賽；前幾年的森友哉、增田達至都曾拿過個人獎項，十龜劍今年也是球隊主力牛棚。

羅德及樂天近10年的第一指名雖然有一半以上已成為球隊主力，但在投打的成績上來看，貢獻度僅能算是中等，令人意外的，日本一4連霸的軟銀，第一指名的貢獻度也不在前段班。

軟銀在前10年的選秀會上第一指名選了8名投手，近兩年才轉為選野手，而且選進的投手包括武田翔太、東浜巨、加治屋蓮、松本裕樹、高橋純平、田中正義及甲斐野央等，在生涯中都有傷病手術史，也影響到他們的表現。武田在15、16兩季有10勝以上，但之後狀況不佳，再也沒有單季10勝以上過，10年生涯累積63勝；東浜雖然在17年以16勝拿過勝投王，9年職棒生涯下來卻只有4季先發在15場以上，也讓他至今的勝投僅有51場；田中、松本、高橋都在牛棚掙扎，甲斐野更是新人年被球隊操完換國家隊操，隔年手術，何時回歸一軍未知，目前除了甲斐野及高橋外，其他投手都在一軍陣中，武田及東浜是近期的固定先發輪值，田中、松本則是中繼，如果能有好表現，多少能提昇一些第一指名的貢獻度。

第一指名貢獻度最低的球隊則是火腿，火腿這幾年來在第一指名上偏好選擇擁有全國高知名度的高中畢業生，包括大谷翔平、清宮幸太郎以及吉田輝星等人，大谷帶給火腿的幫助當然很大，但現在已在美國大聯盟頻頻開轟，而清宮及吉田仍在二軍掙扎，加上11年的菅野智之成為空氣，14年的有原航平也跟大谷一樣在美國；還好這兩年火腿的第一指名河野竜生及伊藤大海在今年都投出不錯的成績，河野中繼27場，已拿到9個中繼點，防禦率僅有1.42；伊藤則在新人年就先發13場，其中有11場優質先發，拿到7勝4敗，防禦率也低到2.42，這種表現讓他遞補入選東京奧運日本代表隊，與廣島的栗林一樣在新人年就成為侍Japan的一員。