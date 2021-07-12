中職／呂彥青求舞台兄弟首輪指名 與林威助聊阪神生活

25歲左投呂彥青此次中職選秀會首輪第3順位被中信兄弟帶走，他旅日3年雖沒能上到一軍，但直言球員需要舞台，也表示隨隊兄弟練球後，偶爾也會和總教練林威助聊些在阪神的生活。

呂彥青業餘時期就是國家隊常客，青棒時期因傷錯過國際賽，2015年光州世大運開始有好表現，同年也入選亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球賽中華代表隊。他在場上展現大將之風，亦成為備受矚目的左投戰力。

呂彥青2017年與日職阪神虎隊簽約，展開旅日生涯，但一直沒升上一軍，旅日時期最快球速提升至150公里，去年季後未獲球團續約，決定返回中職參加選秀。

呂彥青具左投優勢，此次選秀被拿來與同具旅日資歷的左投陳冠宇相比，30歲的陳冠宇具有10年日職豐富經驗；呂彥青的本錢則是年輕。呂彥青的拿手球路有變速球、滑球，也被評價還有再成長潛力，被視為能站穩先發輪值。

呂彥青還年輕就選擇回中職發展，他直言：「球員有舞台最重要，回台灣是最好的選擇。」兄弟總教練林威助旅日時期也曾效力阪神虎隊，呂彥青表示前陣子隨兄弟練球時，也會跟林威助聊天，談日本的生活和阪神的訓練。

兄弟的球迷眾多，呂彥青表示不會因此覺得有壓力，把該做的做好，想表現的表現出來就問心無愧，至於兄弟陣中也有蠻多過去在中華隊遇過的隊友，像詹子賢等，並不會覺得陌生。

呂彥青也對球迷喊話，「我會做好自己，希望球迷也能幫我加油打氣」，期許自己能為球隊貢獻，幫助球隊拿下總冠軍。