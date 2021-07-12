中職／邱駿威盼改善家境拚職棒 桃猿補強布局投手

高苑工商應屆畢業生、投手邱駿威在中職選秀會第2輪獲樂天桃猿隊指名，邱駿威挑戰選秀，盼改善家境，現階段完成度高，桃猿隊看準邱駿威能補強布局投手區塊。

邱駿威具有速度優勢，曾投出最快球速153公里，此次選秀常被拿來與平鎮高中速球派投手陳志杰比較，邱駿威雖然身高方面較為吃虧，但球探評價現階段投球動作比較成熟、穩定，控球好、揮臂速度快，評價有成為好後援投手的潛力，與陳志杰相比完成度更高。

樂天桃猿隊陣中後援投手群王躍霖、賴鴻誠、陳禹勳都已經30歲以上，補強邱駿威作為布局投手養成是桃猿首要考量。

邱駿威表示，會選擇畢業挑戰職棒的理由是想要幫忙改善家境，職棒也是一直以來的夢想，很感謝桃猿球團在第2輪就指名。

邱駿威坦言選秀前有看一些評論，原本以為陳志杰順位會在自己之前，在較早順位獲得指名，也會更有自信，「加入球團後，想辦法完成球團交代給我的任務，希望加盟後馬上能適應職棒強度、可以跟著球隊一起比賽。」