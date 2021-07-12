快訊

新北台64線傳拖板車「從高架橋墜落地面 」 駕駛被拋出車外生命垂危

中職／破紀錄157人投入選秀 高達120人落選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／邱駿威盼改善家境拚職棒 桃猿補強布局投手

中央社 / 台北12日電
高苑工商應屆畢業生、投手邱駿威在中職選秀會第2輪獲樂天桃猿隊指名， 擷圖自畫面
高苑工商應屆畢業生、投手邱駿威在中職選秀會第2輪獲樂天桃猿隊指名， 擷圖自畫面

高苑工商應屆畢業生、投手邱駿威在中職選秀會第2輪獲樂天桃猿隊指名，邱駿威挑戰選秀，盼改善家境，現階段完成度高，桃猿隊看準邱駿威能補強布局投手區塊。

邱駿威具有速度優勢，曾投出最快球速153公里，此次選秀常被拿來與平鎮高中速球派投手陳志杰比較，邱駿威雖然身高方面較為吃虧，但球探評價現階段投球動作比較成熟、穩定，控球好、揮臂速度快，評價有成為好後援投手的潛力，與陳志杰相比完成度更高。

樂天桃猿隊陣中後援投手群王躍霖、賴鴻誠、陳禹勳都已經30歲以上，補強邱駿威作為布局投手養成是桃猿首要考量。

邱駿威表示，會選擇畢業挑戰職棒的理由是想要幫忙改善家境，職棒也是一直以來的夢想，很感謝桃猿球團在第2輪就指名。

邱駿威坦言選秀前有看一些評論，原本以為陳志杰順位會在自己之前，在較早順位獲得指名，也會更有自信，「加入球團後，想辦法完成球團交代給我的任務，希望加盟後馬上能適應職棒強度、可以跟著球隊一起比賽。」

選秀 樂天桃猿 平鎮高中

延伸閱讀

中職／「成德大王」殺出重圍 王苡丞搶非旅外頭香爆冷

Live／悍將選旅美資歷江少慶當狀元 桃猿陳冠宇榜眼

中職／新人選秀會旅外可望包下首輪 高中生力拚順位

中職／選秀高中投手素質佳 陳志杰、邱駿威拚最佳順位

相關新聞

中職／終拿掉準狀元頭銜 江少慶喊話為悍將拿下更多勝

具備9年旅美資歷的江少慶，正式拿掉「準狀元」的頭銜，變身富邦悍將隊狀元，他感謝富邦挑選自己，喊話希望為富邦拿下更多比賽。

中職／最想對決獅隊三帥 胡智為笑說沒機會了

擁有兩年大聯盟資歷的27歲右投胡智為，今天在中職選秀會首輪第四順位被統一獅隊挑中，正式展開中職第一步，他表示，去年在美國...

中職／陳冠宇從中職起步 自認是「新的菜鳥」

30歲前旅日好手陳冠宇結束10年日職生涯，決定返台發展，今天毫無意外，在中職年度選秀會首輪第2順位被樂天桃猿隊挑中，成為...

中職／旅外6星唯一首輪未上榜 曾仁和由猿隊3輪籤帶走

今年中職選秀迎接旅外6星，其中5人在首輪上榜，聯手締造史上第一次首輪全旅外，唯獨曾仁和等待唱名中，他直到第3輪第2順位才...

中職／龍隊首輪選中吉力吉撈．鞏冠 葉君璋評為即戰力

味全龍隊今天首輪指名前旅美球員吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan，漢名朱立人），龍隊指出，總教練葉...

中職／「龍王」王維中扛復賽首戰 尋求把爐主送悍將

中職明天恢復賽程，復賽首日就有精彩好戲，味全龍隊由「龍王」王維中先發登板，對上富邦悍將隊洋投羅力，王維中除了將把關推進龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。