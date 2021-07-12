中職／「成德大王」殺出重圍 王苡丞搶非旅外頭香爆冷

中職選秀首輪刷一排旅外，「真」新人的戰爭從二輪展開，「成德大王」王苡丞成為第一位突圍人選，由富邦悍將隊的第2輪第1順位籤挑選。

不同於首輪全數都是旅外球員，第二輪全數都是高中應屆新人，依序為悍將隊王苡丞、樂天桃猿隊邱駿威、中信兄弟隊陳志杰、統一獅隊張翔 、味全龍隊曹祐齊。

王苡丞來自成德高中，偶像是王柏融、長相也有些神似，被隊友取了「成德大王」的外號，這次選秀在非旅外球員中第一個出線，算是大爆冷門。

邱駿威緊接著上榜，搶在平鎮高中陳志杰之前，他笑說：「高中成績沒他（陳志杰）好，選秀贏他特別開心。」

邱駿威表示，會參加選秀是因為想要改變家境，職棒也是自己的夢想，在第二輪就上榜很感謝，「我有去看留言，說我身材不好，可能會往後援發展，可能比較不會有球隊青睞，但樂天還是選我，會選我就是肯定我的實力。」

陳志杰披上兄弟黃衫，談到同樣出身平鎮的徐若熙、古林睿煬，現在都是球隊的重要先發，他也設下期許，「想要超越他們，表現比他們好，會想要去突破自己。」

陳志杰被評為有旅外實力，選擇留在中職打球，他說：「因為疫情關係，也有和家人討論，台灣的環境是自己比較熟悉，在中職磨練幾年，投出成績也是有旅外機會。」

大理高中強打李展毅以捕手報名選秀，在第3輪第5順位由龍隊挑選，他坦言有點意料之外，「預期內，但也算預期外，當初有做好心理準備，最壞就是這個位置。」

談到入隊後最想請教的對象，說出「小朱學長」，讓媒體一時有些納悶，他解釋是「朱立人」，隨後趕緊補充「朱祥麟也有」，帶來意外笑點，他笑說：「想跟他們兩個學習怎麼彈吉他」。