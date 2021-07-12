中職／最想對決獅隊三帥 胡智為笑說沒機會了
擁有兩年大聯盟資歷的27歲右投胡智為，今天在中職選秀會首輪第四順位被統一獅隊挑中，正式展開中職第一步，他表示，去年在美國就和家人一起討論打中職之事，回來後給家裡安心一些。
胡智為笑說，一直有印象小時候到球場看比賽，有免費便當可吃，很喜歡職棒比賽。
未來將披上統一獅隊球衣，胡智為非常期待，他表示，本來最想對決「獅隊三帥」陳傑憲、蘇智傑﹑林安可，現在和他們同隊，就沒有機會了。
胡智為擁有「小嘟嘟」的封號，但他說，從未和「嘟嘟」潘威倫面對面講話，以後碰到應該會很緊張，一直認為自己沒有資格勝任這個綽號。
胡智為強調，在味全龍隊擔任培訓選手期間，利用二軍比賽觀察各隊打者，不但揮棒細膩，力量也愈來愈大，未來很有挑戰性。
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