中職／陳冠宇從中職起步 自認是「新的菜鳥」

30歲前旅日好手陳冠宇結束10年日職生涯，決定返台發展，今天毫無意外，在中職年度選秀會首輪第2順位被樂天桃猿隊挑中，成為選秀榜眼，他很客氣形容自己是「新的菜鳥」。

陳冠宇去年底離開日職羅德隊，返台後先加入業餘球隊安永鮮物隊，上個月成為猿隊自行培訓選手， 雙方對於加盟一事已有默契。

陳冠宇表示，先以先發投手的方式調整，自主訓練期間總教練曾豪駒對他很有信心，投手教練許銘傑也全力協助調整到最好，很開心被猿隊選中。

他說：「今天是非常特別的日子，因為是中職起點，穿上第一套中文球衣在場上投球，會為猿隊和強力隊友一起拿總冠軍。」

陳冠宇強調，在日本因疫情很辛苦，回台後正常生活，看到家人過得開心，覺得自己的選擇是對的，接下來調整會拉長投球局數，好好為下半季做準備。

猿隊不少球員已和陳冠宇很熟，他說，會提供過去日職經驗、幫助隊友突破低潮，現在投1休1，投球數已達80到90球，球季賽高強度要避免受傷。