快訊

打莫德納疫苗得等第4輪 莊人祥：8月初再有一批新貨到

屏東秘境鴛鴦瀑布2溺斃 10人溯溪團中有高市消防局主管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳冠宇從中職起步 自認是「新的菜鳥」

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陳冠宇。 擷圖自畫面
陳冠宇。 擷圖自畫面

30歲前旅日好手陳冠宇結束10年日職生涯，決定返台發展，今天毫無意外，在中職年度選秀會首輪第2順位被樂天桃猿隊挑中，成為選秀榜眼，他很客氣形容自己是「新的菜鳥」。

陳冠宇去年底離開日職羅德隊，返台後先加入業餘球隊安永鮮物隊，上個月成為猿隊自行培訓選手， 雙方對於加盟一事已有默契。

陳冠宇表示，先以先發投手的方式調整，自主訓練期間總教練曾豪駒對他很有信心，投手教練許銘傑也全力協助調整到最好，很開心被猿隊選中。

他說：「今天是非常特別的日子，因為是中職起點，穿上第一套中文球衣在場上投球，會為猿隊和強力隊友一起拿總冠軍。」

陳冠宇強調，在日本因疫情很辛苦，回台後正常生活，看到家人過得開心，覺得自己的選擇是對的，接下來調整會拉長投球局數，好好為下半季做準備。

猿隊不少球員已和陳冠宇很熟，他說，會提供過去日職經驗、幫助隊友突破低潮，現在投1休1，投球數已達80到90球，球季賽高強度要避免受傷。

陳冠宇 中職 選秀

延伸閱讀

中職／旅外6星唯一首輪未上榜 曾仁和由猿隊3輪籤帶走

Live／悍將選旅美資歷江少慶當狀元 桃猿陳冠宇榜眼

中職／新人選秀會旅外可望包下首輪 高中生力拚順位

中職／選秀首輪資歷近年最佳 6旅外球員搶風頭

相關新聞

Live／悍將選旅美資歷江少慶當狀元 桃猿陳冠宇榜眼

2021年中華職棒選秀結果 順位／球隊 富邦悍將 樂天桃猿 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅 味全龍

中職／終拿掉準狀元頭銜 江少慶喊話為悍將拿下更多勝

具備9年旅美資歷的江少慶，正式拿掉「準狀元」的頭銜，變身富邦悍將隊狀元，他感謝富邦挑選自己，喊話希望為富邦拿下更多比賽。

中職／最想對決獅隊三帥 胡智為笑說沒機會了

擁有兩年大聯盟資歷的27歲右投胡智為，今天在中職選秀會首輪第四順位被統一獅隊挑中，正式展開中職第一步，他表示，去年在美國...

中職／陳冠宇從中職起步 自認是「新的菜鳥」

30歲前旅日好手陳冠宇結束10年日職生涯，決定返台發展，今天毫無意外，在中職年度選秀會首輪第2順位被樂天桃猿隊挑中，成為...

中職／旅外6星唯一首輪未上榜 曾仁和由猿隊3輪籤帶走

今年中職選秀迎接旅外6星，其中5人在首輪上榜，聯手締造史上第一次首輪全旅外，唯獨曾仁和等待唱名中，他直到第3輪第2順位才...

中職／龍隊首輪選中吉力吉撈．鞏冠 葉君璋評為即戰力

味全龍隊今天首輪指名前旅美球員吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan，漢名朱立人），龍隊指出，總教練葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。