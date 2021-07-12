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中職／旅外6星唯一首輪未上榜 曾仁和由猿隊3輪籤帶走

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
曾仁和。 圖／棒協提供
曾仁和。 圖／棒協提供

今年中職選秀迎接旅外6星，其中5人在首輪上榜，聯手締造史上第一次首輪全旅外，唯獨曾仁和等待唱名中，他直到第3輪第2順位才獲樂天桃猿隊挑選，最令外界意外。

今年共6名具有旅外資歷的球員投入選秀，首輪富邦悍將隊挑選江少慶，樂天桃猿隊選進陳冠宇，中信兄弟隊挑選呂彥青，統一獅隊進補胡智為，味全龍隊則挑選捕手吉力吉撈．鞏冠，5人在首輪上榜，僅剩曾仁和待選。

曾仁和具備大聯盟資歷，在芝加哥小熊隊出賽3場（2場先發），儘管近年狀態令人擔憂，但一般預料仍會在二輪被選，甚至看好悍將隊有機會在第2輪第1順位再進補1名旅美球員，未料2輪選完，還是未見曾仁和的名字。

5隊在第2輪都挑選高中應屆畢業生，曾仁和直到第3輪第2順位才獲猿隊挑選，成為今年旅外球員中上榜順位最低的球員。

曾仁和 樂天桃猿 選秀

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