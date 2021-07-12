中職／龍隊首輪選中吉力吉撈．鞏冠 葉君璋評為即戰力

味全龍隊今天首輪指名前旅美球員吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan，漢名朱立人），龍隊指出，總教練葉君璋在選秀前設定的「即戰力優先、重質不重量」策略，首輪如願獲得這位即戰力捕手，球團將端出最大誠意邀請他加盟，為味全龍下半季增添長程砲火。

葉君璋表示，首輪能選到吉力吉撈．鞏冠相當開心，「經過旅外的洗禮，對於小朱（鞏冠）蹲捕技巧有一定的信心！」球隊更看重的是他的長打能力，相信這位即戰力選手若能順利加盟，可立即為球隊作出貢獻。

結束8年旅外生涯，27歲的吉力吉撈．鞏冠正值當打之年，他對於回到台灣、加入中職一直充滿著熱情與期待。因為過去在印地安人隊小聯盟體系與葉君璋總教練熟識，去年底返台後鞏冠就跟著味全龍訓練，對於獲味全龍首輪指名，他表示：「非常開心能加入味全龍！」

鞏冠說，在跟著味全龍訓練的時光裡，「我適應得很好，在這邊的訓練以及球隊的氣氛都非常好，大家都很有活力！」對於自己年紀在隊中稍長，他表示，他也會從自己本身做起，盡全力幫助隊友，相信最後一定能幫助球隊。

選秀前，吉力吉撈．鞏冠也難得分享心情，他說自己很喜歡接球，很享受球進手套那一刻的感覺，談起陣中投手，他稱讚王維中、徐若熙的球質很好，跟他在國外接到不少優異投手的球時感覺一樣，若被龍隊指名，相信下半季有機會能在一軍出賽，這位攻擊型捕手迫不及待想上場比賽，並且期待跟中職投手對決。

鞏冠表示，今年在二軍的出賽與調整就是為了迎接一軍的比賽，若真的順利能在下半季出賽，對他而言，就如同旅美時期待升上大聯盟一樣，他會把自己隨時準備好，然後盡全力去享受比賽，並且為球隊拿下勝利。