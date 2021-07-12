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中職／終拿掉準狀元頭銜 江少慶喊話為悍將拿下更多勝

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶(左)。 擷圖自畫面。
江少慶(左)。 擷圖自畫面。

具備9年旅美資歷的江少慶，正式拿掉「準狀元」的頭銜，變身富邦悍將隊狀元，他感謝富邦挑選自己，喊話希望為富邦拿下更多比賽。

江少慶旅美9年，早在2018年就已經升上3A，但屬於他的機會遲遲沒有到來，2019、2020年都在等待前進大聯盟的通知中度過，而悍將隊握有狀元籤，早在半年前就已屬意延攬準大聯盟級的戰力江少慶。

江少慶在延賽前就以自行培訓合約隨悍將隊二軍練球、比賽，延賽後與一軍一起練球，只待下半季開打後正式投入戰場，挹注悍將隊先發輪值戰力。

江少慶談到目前的調整狀況，他表示，「離下半季還有一段時間，身體狀況在進度內，接下來這段時間還要再努力。」

年初就確定將加入悍將隊，現在終於等到選秀會後一切底定，江少慶發表感言，「首先很開心府幫可以第一輪就選我，接下來就把狀況調到最好。」

若無疫情影響，他原先可在選秀會後就加入戰局，現在因規定必須在下半季才能投入戰局，他說：「按照規定下半季可以出賽，會在這段時間把自己狀況調整好。」

江少慶透露，一直有在觀看中職比賽，也覺得中職打者不好對付，每位打者都想對決看看；過去是否期望加入中職哪隊？他回答：「從高中畢業後就一心想要出國，沒有想過會加入哪隊，現在富邦選到我，也希望可以為富邦拿下更多比賽。」

江少慶 中職 選秀

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