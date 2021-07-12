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中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

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中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
江少慶成為選秀狀元。 資料照(中職提供)
江少慶成為選秀狀元。 資料照(中職提供)

中職新人選秀今天登場，無意外完成首輪「刷一排旅外」的史上首見場面，「真新人」選秀從第二輪開跑。

去年全年戰績墊底的富邦悍將隊握有狀元籤，早在半年前就已屬意延攬準大聯盟級的戰力江少慶，而他在延賽前也以自行培訓合約隨悍將隊二軍練球、比賽，延賽後與一軍一起練球，只待下半季開打後正式投入戰場，挹注悍將隊先發輪值戰力。

樂天桃猿隊的榜眼、中信兄弟隊的探花籤也都早已鎖定，兩位旅日左投陳冠宇、呂彥青都已隨隊練球，今天無意外先後獲猿隊、兄弟挑選。

統一獅隊再以第4順位選進有大聯盟資歷的胡智為，味全龍隊第5順位挑選捕手吉力吉撈．鞏冠，首輪由3名旅美、2名旅日球員上榜，完成中職選秀史上第一次首輪皆旅外。

其餘待選球員的競爭從第二輪展開，本季因疫情無法舉辦測試會，審核通過即「保送」選秀會，締造史上最龐大的157人選秀規模，在線上等待放榜。

選秀 中職 大聯盟

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