快訊

中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／防疫計畫爭取開放25%座位 儘速讓富邦、味全回家

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦教頭洪一中(左)與新北市長侯友宜。 富邦悍將提供
富邦教頭洪一中(左)與新北市長侯友宜。 富邦悍將提供

中職明天閉門開打正式重啟賽程，下一步將是爭取開放各球場25%座位，會長蔡其昌也希望盡快讓富邦悍將隊回到新莊球場、味全龍隊回到天母球場。

全台從明天起「微解封」，在維持梅花座、戴口罩的情況下，可開放25％座位，但中職因防疫計畫在兩周前以閉門開打提出，當時已獲指揮中心同意，只是復賽時間需暫緩，而現在為了可以盡快復賽，中職也決議先照提出計畫進行。

蔡其昌表示，若復賽第一周順利，疫情也持續緩和，將會以「微解封」的標準提交二版防疫計畫，爭取開放25％座位。

目前賽事排除雙北兩座球場，但蔡其昌指出指揮中心對於各縣市一視同仁，並未對雙北有特殊規定，本周祕書長楊清瓏就會與新北、台北市政府密切溝通，「符合規定的情況下，若新北、台北市政府同意，會在最短時間讓味全回到台北、富邦回到新莊。」

中職今年受到疫情嚴重衝擊，賽季斷然中斷近兩個月，蔡其昌也了解5球團的辛苦，今天在線上訪問時特地點出，「5球團都很辛苦，大家共同決定要停賽時，心情都很痛苦，不只是金錢的虧損，球員也失去舞台，大家這段時間都滿低落，我很感謝5球團，沒有太多抱怨，大家都不樂見疫情、都配合國家政策。」

蔡其昌說：「說實在，5球團都很偉大，原本就在虧損，又因疫情加劇，像統一已經虧了30年。」他期望復賽後找回職棒的元氣，在延賽期間也已協助球團提出紓困申請。

中職 富邦悍將 味全龍

延伸閱讀

中職／加速消化賽程 下半季擬從周一開始打

蔡其昌號召17家企業捐1.1萬N95口罩 童綜合醫今獲贈

中職／復賽差最後一步 蔡其昌吐心聲：真的很抱歉

中職／5球團有共識 選秀新人下半季才能加入戰線

相關新聞

Live／悍將選旅美資歷江少慶當狀元 桃猿陳冠宇榜眼

2021年中華職棒選秀結果 順位／球隊 富邦悍將 樂天桃猿 中信兄弟 統一7-ELEVEn獅 味全龍

中職／「龍王」王維中扛復賽首戰 尋求把爐主送悍將

中職明天恢復賽程，復賽首日就有精彩好戲，味全龍隊由「龍王」王維中先發登板，對上富邦悍將隊洋投羅力，王維中除了將把關推進龍...

中職／新人選秀會旅外可望包下首輪 高中生力拚順位

2021年中華職棒選秀會今天登場，今年總計157人參選、為歷年新高，受疫情影響，首度採線上方式進行，首輪若無意外將由具旅...

中職／龍隊首輪選中吉力吉撈．鞏冠 葉君璋評為即戰力

味全龍隊今天首輪指名前旅美球員吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan，漢名朱立人），龍隊指出，總教練葉...

中職／終拿掉準狀元頭銜 江少慶喊話為悍將拿下更多勝

具備9年旅美資歷的江少慶，正式拿掉「準狀元」的頭銜，變身富邦悍將隊狀元，他感謝富邦挑選自己，喊話希望為富邦拿下更多比賽。

中職／沒意外！首輪都刷旅外 「真」新人選秀二輪開跑

中職新人選秀今天登場，無意外完成首輪「刷一排旅外」的史上首見場面，「真新人」選秀從第二輪開跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。