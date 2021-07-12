中職／防疫計畫爭取開放25%座位 儘速讓富邦、味全回家

中職明天閉門開打正式重啟賽程，下一步將是爭取開放各球場25%座位，會長蔡其昌也希望盡快讓富邦悍將隊回到新莊球場、味全龍隊回到天母球場。

全台從明天起「微解封」，在維持梅花座、戴口罩的情況下，可開放25％座位，但中職因防疫計畫在兩周前以閉門開打提出，當時已獲指揮中心同意，只是復賽時間需暫緩，而現在為了可以盡快復賽，中職也決議先照提出計畫進行。

蔡其昌表示，若復賽第一周順利，疫情也持續緩和，將會以「微解封」的標準提交二版防疫計畫，爭取開放25％座位。

目前賽事排除雙北兩座球場，但蔡其昌指出指揮中心對於各縣市一視同仁，並未對雙北有特殊規定，本周祕書長楊清瓏就會與新北、台北市政府密切溝通，「符合規定的情況下，若新北、台北市政府同意，會在最短時間讓味全回到台北、富邦回到新莊。」

中職今年受到疫情嚴重衝擊，賽季斷然中斷近兩個月，蔡其昌也了解5球團的辛苦，今天在線上訪問時特地點出，「5球團都很辛苦，大家共同決定要停賽時，心情都很痛苦，不只是金錢的虧損，球員也失去舞台，大家這段時間都滿低落，我很感謝5球團，沒有太多抱怨，大家都不樂見疫情、都配合國家政策。」

蔡其昌說：「說實在，5球團都很偉大，原本就在虧損，又因疫情加劇，像統一已經虧了30年。」他期望復賽後找回職棒的元氣，在延賽期間也已協助球團提出紓困申請。