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中職／停賽嚴重衝擊各隊營運 復賽又和東京奧運撞期

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
中職復賽又和東京奧運撞期。 中央社
中職復賽又和東京奧運撞期。 中央社

中職上半季賽事受到新冠肺炎疫情衝擊，足足停止56天，寫下職棒開打32年球季賽期間休兵最長紀錄，明天斗六、台南球場同時復賽，不但完全閉門打，也暫時不開放媒體進場採訪，本季何時恢復人氣仍待觀察，全聯盟虧損數字恐怕超過去年球季。

中職去年就受疫情影響，4月12日進行球季賽首戰，先閉門進行33場比賽，直到5月8日兩場比賽才開始讓1千名觀眾進場，整季240場比賽打完，共有85萬7435人次進場，比起前年球季掉了39%左右。

去年球季開打前，各球團已做好赤字增加的心理準備，因為單隊經營成本就超過3億元，愈來愈高的球員薪資當然是最大開銷，就算球季賽正常進行，從往年經驗看來，4隊虧損數字都破億，除了樂天未接手前的桃猿隊，另3隊推算都超過1億6千萬元。

中職去年原本估算，如果未有觀眾、一直維持閉門打，全聯盟到年底虧損總額恐怕超過8億元，成為史上赤字最大的一年，據了解，最後虧損數字達6億元以上。

全球疫情一波接一波，中職去年是第一個開季、也是第一個開放球迷進場的職棒聯盟，一度成為外國媒體報導的焦點，沒想到今年反而變成唯一在季中停賽的聯盟，從5月18日至今已快接近兩個月，熬到明天終於重燃戰火，就看何時能再開放球迷進場觀戰，儘量降低營運上的衝擊。

中職本季停賽前，104場比賽吸引51萬6639人觀戰，單場平均數比去年成長近4成，擴編5隊後對戰組合增多，各隊全力補強陣容、提高可看度，都是提升人氣的主因，明天復賽後不久，23日起就要面臨東京奧運的影響，從過去奧運期間球迷關注度降低看來，想在短期之內提升人氣確實不易。

中職 樂天

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