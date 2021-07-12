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中職／加速消化賽程 下半季擬從周一開始打
中職明天復賽，停擺了58天的賽程終於要重啟，為了加速消化賽程，下半季預計從周一就開始安排賽事，今年目標仍是完成上、下半季完整賽季。
中職前一場比賽已是5月16日，已延賽近兩個月，終於將在明天迎接賽季重啟，上周中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，聯盟也同步發函各地方政府，並於一周前先提供預排的賽程給各球團，首周賽程將在斗六、台南及桃園球場展開。
會長蔡其昌表示，「場次到目前的規畫都還是維持全部場次，先進行上半季未完的部分，接續停賽那天往下打，場次沒有任何調整。」
中職賽程塞車兩個月，接下來如何消化將是難題，賽務部主任陳宋卿表示，復賽後會先完成上半季賽程，下半季日程會有調整，「如果按照既定賽程，賽季會比較長，可能會禮拜一就開始進行比賽。」
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