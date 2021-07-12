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中華職棒「閉門」復賽防疫網加密 球員團進團出須快篩

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市府運動局今邀中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右）、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、球場營運團隊在洲際棒球場召開防疫會議。圖／運動局提供
市府運動局今邀中華職棒大聯盟會長蔡其昌（右）、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、球場營運團隊在洲際棒球場召開防疫會議。圖／運動局提供

教育部有條件同意中華職棒恢復賽事，採「閉門賽」方式辦理。台中市長盧秀燕要求市府運動局在防疫最高原則下，盡量配合中華職棒復賽規劃。市府運動局今邀中華職棒大聯盟會長蔡其昌、衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬、球場營運團隊在洲際棒球場召開防疫會議，實地會勘，局長李昱叡表示，盧市府防疫政策寧嚴勿鬆，中職復賽嚴陣以待。

李昱叡指出，台中洲際棒球場是國內指標性棒球場，也是中信兄弟球隊的主場，市府要求中職與洲際棒球場落實防疫措施，包括辦公室及球員休息室進出動線規劃與球場內空間擴大消毒、裝置紅外線熱像儀監控入場者體溫、入場採實名制、測量體溫及手部酒精消毒、工作人員皆須戴口罩，在球場公告防疫宣導等，復賽期間也將搭配聯盟規劃的球員管理，包括飲食、比賽動線等，全面落實賽事防疫措施。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬表示，去年中職首場賽事在台中展開，具有相當的防疫經驗，是全國運動賽事的表率，這次將規劃更綿密的防疫網，包括球員及工作人員賽前快篩、球員點對點團進團出模式、提高球員更衣室及休息室消毒頻率、賽前賽後清消工作、休息區球員全程佩戴口罩等，並備足口罩及酒精數量、加強空調保持空氣暢通，強化防疫。

運動局說明，配合中華職棒大聯盟採閉門賽，比賽期間歡迎球迷利用有線電視、MOD、OTT、網路等平台，或中信兄弟主場賽事轉播平台，包括緯來電視網、愛爾達電視、CPBL TV、LINE TODAY、麥卡貝等平台，以及Twitch 中信兄弟官方頻道( https://www.twitch.tv/brothers_baseball )觀看。

棒球 中華職棒 中職

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