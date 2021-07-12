快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／澄清湖球場閉門復賽 高市府：樂觀支持

中央社 / 高雄12日電
中華職棒確定在明天重啟賽事。對於高雄澄清湖球場是否出借比賽，市府樂觀支持。圖／高雄市運發局提供
中華職棒確定在明天重啟賽事。對於高雄澄清湖球場是否出借比賽，市府樂觀支持。圖／高雄市運發局提供

中華職棒今天確定在明天重啟賽事，且公布首週賽程。對於高雄澄清湖球場是否出借比賽，市府表示按中職提出防疫計畫，將會閉門比賽且球員不過夜，整體上樂觀支持。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全國延長3級警戒，中職從5月18日就開始停賽，直到7月8日中央流行疫情指揮中心同意復賽，中職明天將復賽，首週在斗六、台南、桃園等球場進行賽事。

不過，對於最快下週是否可能在高雄澄清湖球場閉門開打，市長陳其邁下午在防疫會議表示，中職的團體移動須按照防疫計畫做好相關管控工作，但市府為了維持社會正常運作，會嚴格要求相關比賽按照防疫計畫書來做。

高雄市政府衛生局長黃志中指出，依照中職提出的防疫計畫書內容，在澄清湖球場的比賽將沒有觀眾，而是線上轉播；市府也會要求進出場時工作人員要保持安全距離，且這些球員也不會在高雄過夜，整體上的防疫計畫還算完整。

運發局長侯尊堯則證實已收到公文，也有跟衛生局承辦人討論，原則上在防疫計畫周延的情況下會樂觀支持閉門比賽，且運發局將居中協助中職將書面防疫計畫擬好送件，盡快讓衛生局審查通過。

針對球員們不在高雄過夜，侯尊堯說，會要求中職做好團進團出管控，以及比賽前後的清潔消毒工作，7月底的東奧將帶來體育賽事高潮，希望民眾享受各種賽事，也期待月底順利解封，大家趕快回到正常生活。

侯尊堯也呼籲球迷們再忍耐一下，不要因想追星聚集在場外造成群聚，若真的支持職棒，眼光要放遠做好自主保護，千萬不要衝到現場追星，大家相互忍耐，才能一起走得更長遠。

衛生局 澄清湖

延伸閱讀

中職／新人選秀會旅外可望包下首輪 高中生力拚順位

中職／「龍王」王維中扛復賽首戰 尋求把爐主送悍將

中職／上半季停賽快兩個月 13日斗六、台南復賽

中職／選秀首輪資歷近年最佳 6旅外球員搶風頭

相關新聞

中職／「龍王」王維中扛復賽首戰 尋求把爐主送悍將

中職明天恢復賽程，復賽首日就有精彩好戲，味全龍隊由「龍王」王維中先發登板，對上富邦悍將隊洋投羅力，王維中除了將把關推進龍...

中職／新人選秀會旅外可望包下首輪 高中生力拚順位

2021年中華職棒選秀會今天登場，今年總計157人參選、為歷年新高，受疫情影響，首度採線上方式進行，首輪若無意外將由具旅...

中職／防疫計畫爭取開放25%座位 儘速讓富邦、味全回家

中職明天閉門開打正式重啟賽程，下一步將是爭取開放各球場25%座位，會長蔡其昌也希望盡快讓富邦悍將隊回到新莊球場、味全龍隊...

中職／停賽嚴重衝擊各隊營運 復賽又和東京奧運撞期

中職上半季賽事受到新冠肺炎疫情衝擊，足足停止56天，寫下職棒開打32年球季賽期間休兵最長紀錄，明天斗六、台南球場同時復賽...

中職／加速消化賽程 下半季擬從周一開始打

中職明天復賽，停擺了58天的賽程終於要重啟，為了加速消化賽程，下半季預計從周一就開始安排賽事，今年目標仍是完成上、下半季...

中華職棒「閉門」復賽防疫網加密 球員團進團出須快篩

教育部有條件同意中華職棒恢復賽事，採「閉門賽」方式辦理。台中市長盧秀燕要求市府運動局在防疫最高原則下，盡量配合中華職棒復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。