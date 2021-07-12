中職／澄清湖球場閉門復賽 高市府：樂觀支持

中華職棒今天確定在明天重啟賽事，且公布首週賽程。對於高雄澄清湖球場是否出借比賽，市府表示按中職提出防疫計畫，將會閉門比賽且球員不過夜，整體上樂觀支持。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全國延長3級警戒，中職從5月18日就開始停賽，直到7月8日中央流行疫情指揮中心同意復賽，中職明天將復賽，首週在斗六、台南、桃園等球場進行賽事。

不過，對於最快下週是否可能在高雄澄清湖球場閉門開打，市長陳其邁下午在防疫會議表示，中職的團體移動須按照防疫計畫做好相關管控工作，但市府為了維持社會正常運作，會嚴格要求相關比賽按照防疫計畫書來做。

高雄市政府衛生局長黃志中指出，依照中職提出的防疫計畫書內容，在澄清湖球場的比賽將沒有觀眾，而是線上轉播；市府也會要求進出場時工作人員要保持安全距離，且這些球員也不會在高雄過夜，整體上的防疫計畫還算完整。

運發局長侯尊堯則證實已收到公文，也有跟衛生局承辦人討論，原則上在防疫計畫周延的情況下會樂觀支持閉門比賽，且運發局將居中協助中職將書面防疫計畫擬好送件，盡快讓衛生局審查通過。

針對球員們不在高雄過夜，侯尊堯說，會要求中職做好團進團出管控，以及比賽前後的清潔消毒工作，7月底的東奧將帶來體育賽事高潮，希望民眾享受各種賽事，也期待月底順利解封，大家趕快回到正常生活。

侯尊堯也呼籲球迷們再忍耐一下，不要因想追星聚集在場外造成群聚，若真的支持職棒，眼光要放遠做好自主保護，千萬不要衝到現場追星，大家相互忍耐，才能一起走得更長遠。