中職／13日復賽 味全推王牌王維中對悍將羅力

中央社 / 台北12日電

中華職棒確定明天復賽，在斗六、台南兩地開打，斗六賽事味全龍隊推出王牌投手王維中，對上富邦悍將洋投羅力；台南場則是由樂天桃猿的猛快與統一獅隊的布雷克交手。

中職因為新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情停賽近2個月，中央流行疫情指揮中心在8日同意中職復賽。中職在今天公布復賽首週賽程，明天2地開打，味全龍隊與富邦悍將在斗六棒球場進行，樂天桃猿與統一獅隊在台南球場進行賽事。

明天在斗六球場的比賽，味全龍隊推出王牌投手王維中掛帥先發，王維中是去年選秀狀元，今年開季擔任龍隊首戰先發，雖然投1場就因傷脫離戰線，不過4月14日傷癒回歸，並在5月2日重返先發。在停賽之前，王維中出賽8場包含3場先發，拿下1勝2敗，防禦率3.13。

富邦悍將則是由洋投羅力先發，由於邦威、傑斯相繼離隊，羅力是悍將陣中唯一有一軍經驗的洋投，必須撐起先發投手戰力。羅力在停賽前出賽9場都是先發，拿下3勝3敗，防禦率2.53。雖然羅力在5月狀況不穩，不過他之前受訪時曾表示，剛好透過停賽期間「重新開機」。

另一場在台南棒球場的比賽，樂天桃猿推出洋投猛快先發，猛快在4月下旬才升上一軍，出賽4場都是先發，拿下1勝0敗，防禦率4.03，明天將是首度對戰統一獅隊。獅隊則是由布雷克先發，本季目前在一軍出賽9場都是先發，拿下6勝1敗，防禦率僅2.08，曾在4月14日演出無四死球完封勝。

樂天桃猿 羅力 王維中

延伸閱讀

中職／「龍王」王維中扛復賽首戰 尋求把爐主送悍將

中職／選王維中有原因 葉君璋給余謙「狀元級」好評

中職／滿血「龍王」要來了 王維中下一場解除球數限制

中職／王維中勝投飛了沒關係 劉基鴻全壘打+二壘打贏球

相關新聞

中職／今喜迎復賽 選秀江少慶掄元

中華職棒昨天進行季中新人選秀，合計卅七人上榜，今天將迎接全面延賽五十六天後的復賽第一天，在斗六球場由味全龍隊出戰富邦悍將...

中職／龍隊精選大理高中投捕 曹祐齊、李展毅再當隊友

味全龍隊今天在年度選秀會挑選7人，球團在會後發出聲明指出，除了首輪的吉力吉撈．鞏冠，第2、3輪分別指名台北市大理高中投捕...

中職／陳志杰盼先在中職磨練 張翔最欣賞高志綱

中職新人選拔會今天在線上進行，第2輪都是高中球員，被中信兄弟選中的投手陳志杰表示，希望能在中職磨練，有機會再挑戰旅外；統...

中職／林岳平自評選秀90分 第2輪張翔預想未來主戰捕手

統一獅隊衛冕總冠軍，今天在中職年度選秀會挑選7名新人，包括首輪選中擁有兩年大聯盟經驗的胡智為，總教練林岳平認為，這次選秀...

中職／呂彥青披黃衫 林威助：3年旅日經驗會有幫助

中信兄弟隊在今年選秀挑選7人，前兩輪由旅日投手呂彥青、平鎮高中王牌投手陳志杰領銜，總教練林威助對選秀結果滿意，更直指對陳...

中職／曾仁和或許有傷痛史 曾豪駒評估下半季可幫球隊

樂天桃猿隊今天在中職年度選秀會挑中8名新人，包括首輪陳冠宇、第3輪曾仁和這兩名旅外好手，猿隊總教練曾豪駒表示，今年157...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。