中職／13日復賽 味全推王牌王維中對悍將羅力

中華職棒確定明天復賽，在斗六、台南兩地開打，斗六賽事味全龍隊推出王牌投手王維中，對上富邦悍將洋投羅力；台南場則是由樂天桃猿的猛快與統一獅隊的布雷克交手。

中職因為新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情停賽近2個月，中央流行疫情指揮中心在8日同意中職復賽。中職在今天公布復賽首週賽程，明天2地開打，味全龍隊與富邦悍將在斗六棒球場進行，樂天桃猿與統一獅隊在台南球場進行賽事。

明天在斗六球場的比賽，味全龍隊推出王牌投手王維中掛帥先發，王維中是去年選秀狀元，今年開季擔任龍隊首戰先發，雖然投1場就因傷脫離戰線，不過4月14日傷癒回歸，並在5月2日重返先發。在停賽之前，王維中出賽8場包含3場先發，拿下1勝2敗，防禦率3.13。

富邦悍將則是由洋投羅力先發，由於邦威、傑斯相繼離隊，羅力是悍將陣中唯一有一軍經驗的洋投，必須撐起先發投手戰力。羅力在停賽前出賽9場都是先發，拿下3勝3敗，防禦率2.53。雖然羅力在5月狀況不穩，不過他之前受訪時曾表示，剛好透過停賽期間「重新開機」。

另一場在台南棒球場的比賽，樂天桃猿推出洋投猛快先發，猛快在4月下旬才升上一軍，出賽4場都是先發，拿下1勝0敗，防禦率4.03，明天將是首度對戰統一獅隊。獅隊則是由布雷克先發，本季目前在一軍出賽9場都是先發，拿下6勝1敗，防禦率僅2.08，曾在4月14日演出無四死球完封勝。