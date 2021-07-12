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中職／「龍王」王維中扛復賽首戰 尋求把爐主送悍將

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊復賽首戰由「龍王」王維中先發登板。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
味全龍隊復賽首戰由「龍王」王維中先發登板。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中職明天恢復賽程，復賽首日就有精彩好戲，味全龍隊由「龍王」王維中先發登板，對上富邦悍將隊洋投羅力，王維中除了將把關推進龍隊6連勝的任務外，這也是一場爐主之爭。

中職從18日全面延賽至今，終於要迎接賽季重啟，聯盟今天公布復賽首周賽程，龍隊明天在斗六球場作客出戰悍將隊，由王維中先發登板，他也是龍隊原訂在5月15日天母球場登板的先發投手，當天碰上雙北疫情警戒升至三級而打不成。

王維中接續那場打不成的賽事，明天為龍隊扛起復賽首戰，尋求個人首場先發勝投，而龍隊在延賽前狀況正好、取得5連勝高峰，已追到悍將隊跟後，兩隊之間只剩半場勝差，明天直接對戰就有可能翻轉排名。

悍將隊由羅力登板，在邦威、傑斯先後離台後，他也是目前陣中僅剩的一軍洋將，另有洋投優瑪、猛悍、洋砲紐那斯待命中。

台南球場由樂天桃猿碰上統一獅隊，兩隊推出猛快、布雷克的洋投對決，獅隊目前為聯盟龍頭，與中信兄弟隊之間無勝差，僅以些微勝率領先。

王維中 羅力 富邦悍將 味全龍

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