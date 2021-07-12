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中職／新人選秀會旅外可望包下首輪 高中生力拚順位

中央社 / 台北12日電
富邦悍將早已表態將選進江少慶當狀元。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將早已表態將選進江少慶當狀元。 圖／富邦悍將隊提供

2021年中華職棒選秀會今天登場，今年總計157人參選、為歷年新高，受疫情影響，首度採線上方式進行，首輪若無意外將由具旅外資歷球員包辦，高中生有不少亮點力拚順位。

中華職棒新人選秀會今天登場，今年因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，取消選秀測試會，審核資格通過者直接取得參選資格，也讓參選人數達157人、為歷年新高。

此次選秀會首輪人選很早就明朗，主因是今年6名具旅外資歷的球員回台參選，資歷和素質被評為近年選秀旅外球員最佳，手握狀元籤的富邦悍將隊很早就釋出善意，表態將選進具旅美資歷的投手江少慶。

兩名具旅日資歷的左投陳冠宇、呂彥青也分別在選秀前到樂天桃猿與中信兄弟隨隊練習，陳冠宇被視為桃猿王牌左投王溢正接班人，呂彥青則是潛力左投先發戰力。

至於具旅美資歷的投手胡智為、捕手吉力吉撈．鞏冠分別是統一獅、味全龍隊可能優先鎖定的戰力，另外還有被評價仍有站穩先發實力的投手曾仁和。

除了旅外球員外，高中應屆畢業生中有不少亮點，速球派投手邱駿威、陳志杰有可能是最早被指名的高中生，另外被看好有旅外潛力的大理高中投手曹祐齊也是亮點，鶯歌工商投手賴知頎也有機會拚前3輪。

野手部分除了被評價本屆最佳高中生捕手張翔外，成德高中野手「成德大王」王苡丞有可能當黑馬，另外具有力量優勢的大理高中強打者李展毅也是矚目焦點。

中職選秀會今晚6時30分採線上直播方式進行，可透過中職官方臉書（Facebook）、中職官方YouTube、CPBLTV、LINE Today及愛爾達電視收看；富邦悍將手握狀元籤，接著依序為樂天桃猿、中信兄弟、統一獅和味全龍隊。

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