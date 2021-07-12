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中職／上半季停賽快兩個月 13日斗六、台南復賽
中職上半季賽事因疫情停賽快兩個月，明天確定復賽，將在斗六球場進行味全龍、富邦悍將之戰，以及台南球場樂天桃猿、統一獅之戰。
中職從5月18日起全面停賽，明天確定重燃戰火，聯盟今天發出聲明如下：
「在全台政府與國人團結防疫之下，中華職棒32年例行賽終於迎來復賽曙光。上週中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，聯盟也同步發函各地方政府，並於一週前先提供預排的賽程給各球團，一同為比賽做好萬全準備。
各地方政府於今（12）日正式同意中職復賽，自明（13）日起，首週賽程將在斗六球場、台南球場及桃園球場正式登場。讓大家久等了！球迷引頸期盼的棒球賽事，將重回大家的生活中，為大家帶來正向的力量！」
聯盟今天先公布本周11場賽事，由於下周賽程部分場地的公文還沒確定，會等到確認後再公布。
中職本周賽程為：
7月13日味全龍對富邦悍將（斗六）、樂天桃猿對統一獅（台南）
7月14日味全龍對富邦悍將（斗六）
7月15日樂天桃猿對富邦悍將（斗六）、中信兄弟對統一獅（台南）
7月16日中信兄弟對統一獅（台南）、味全龍對樂天桃猿（桃園）
7月17日中信兄弟對富邦悍將（斗六）、味全龍對樂天桃猿（桃園）
7月18日統一獅對富邦悍將（斗六）、味全龍對樂天桃猿（桃園）
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