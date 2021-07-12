快訊

微解封逆時中 專家：不趁疫情趨緩滾動式解禁 要封到何時？

球迷暴走強突決賽球場：英格蘭輸掉了歐國盃的主辦失態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／上半季停賽快兩個月 13日斗六、台南復賽

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
停賽近2個月的中華職棒，將於13日閉門開打。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影
停賽近2個月的中華職棒，將於13日閉門開打。 聯合報系資料照／記者余承翰攝影

中職上半季賽事因疫情停賽快兩個月，明天確定復賽，將在斗六球場進行味全龍、富邦悍將之戰，以及台南球場樂天桃猿、統一獅之戰。

中職從5月18日起全面停賽，明天確定重燃戰火，聯盟今天發出聲明如下：

「在全台政府與國人團結防疫之下，中華職棒32年例行賽終於迎來復賽曙光。上週中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，聯盟也同步發函各地方政府，並於一週前先提供預排的賽程給各球團，一同為比賽做好萬全準備。

各地方政府於今（12）日正式同意中職復賽，自明（13）日起，首週賽程將在斗六球場、台南球場及桃園球場正式登場。讓大家久等了！球迷引頸期盼的棒球賽事，將重回大家的生活中，為大家帶來正向的力量！」

聯盟今天先公布本周11場賽事，由於下周賽程部分場地的公文還沒確定，會等到確認後再公布。

中職本周賽程為：

7月13日味全龍對富邦悍將（斗六）、樂天桃猿對統一獅（台南）

7月14日味全龍對富邦悍將（斗六）

7月15日樂天桃猿對富邦悍將（斗六）、中信兄弟對統一獅（台南）

7月16日中信兄弟對統一獅（台南）、味全龍對樂天桃猿（桃園）

7月17日中信兄弟對富邦悍將（斗六）、味全龍對樂天桃猿（桃園）

7月18日統一獅對富邦悍將（斗六）、味全龍對樂天桃猿（桃園）

中職

延伸閱讀

中職／悍將頭大了！ 陣中最強洋投傑斯因個人因素離隊

中職／味全龍球員「暖身熱血」 邀球迷安心捐血

中職／指揮中心同意復賽 聯盟目標7月13日開打

中職／高標防疫拚復賽 單一隊伍匡列14人即停賽

相關新聞

中職／上半季停賽快兩個月 13日斗六、台南復賽

中職上半季賽事因疫情停賽快兩個月，明天確定復賽，將在斗六球場進行味全龍、富邦悍將之戰，以及台南球場樂天桃猿、統一獅之戰。

日職／投打皆有三冠王機會 猛牛崛起絕非偶然

歐力士猛牛隊今年竄起為太平洋聯盟的一匹超級大黑馬，不僅一路竄升到首位，還在六月底打出11連勝的高潮，是他們隊史自從1984年阪急時代、相隔37年再度出現的11連勝，主場大阪巨蛋的8連勝也創下隊史新高。

日職／吳念庭連四場敲安 宋家豪收中繼點助樂天贏球

日本職棒今天西武隊與樂天隊之戰，兩名台灣好手都有表現，吳念庭延續連四場敲安，宋家豪則收下本季第21個中繼點，最終由樂天隊...

中職／洋投離隊 獅隊最傷

中華職棒有望在十三日重新啟動賽事，然而隨著昨天富邦悍將隊傑斯宣告離隊，比賽暫停期間已有三名洋投因不同理由離台，勢必牽動爭...

日職／王柏融代打選到保送 個人連7場上壘

日本職棒火腿隊今天對羅德隊之戰，台灣好手王柏融雖未先發，但在9局上場代打、選到保送，個人連續7場上壘，兩隊最終以4：4握...

日職／吳念庭突破心魔敲勝利打點 西武終止5連敗

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭終於突破得點圈敲不出安打的低潮，今天首打席就用二壘打幫助球隊先馳得點，全場3打數2安打，隨著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。