中職／上半季停賽快兩個月 13日斗六、台南復賽

歐力士猛牛隊今年竄起為太平洋聯盟的一匹超級大黑馬，不僅一路竄升到首位，還在六月底打出11連勝的高潮，是他們隊史自從1984年阪急時代、相隔37年再度出現的11連勝，主場大阪巨蛋的8連勝也創下隊史新高。

2021-07-12 07:00