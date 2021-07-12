日職／投打皆有三冠王機會 猛牛崛起絕非偶然

歐力士猛牛隊今年竄起為太平洋聯盟的一匹超級大黑馬，不僅一路竄升到首位，還在六月底打出11連勝的高潮，是他們隊史自從1984年阪急時代、相隔37年再度出現的11連勝，主場大阪巨蛋的8連勝也創下隊史新高。

除了團隊戰績出色之外，攤開目前太平洋聯盟主要的投打個人獎，歐力士的選手也都盤據在榜上，有可能在季末大豐收。這也符合原先一般外界認為歐力士資質優異的好手不少，不應該只有這樣的成績。今年歐力士的投打A咖選手與團隊戰績相輔相成，這批個人獎好手也是支撐「猛牛旋風」的最大原動力。

投手方面，山本由伸已經拿下9勝（※成績統計至7月10日止），與隊友宮城大彌並列第一，防禦率1.82、121次奪三振都是單獨居首，除了具有挑戰投手「三冠王」的機會，也被視為奧運日本國家武士隊的頭號王牌。山本由伸與山岡泰輔原本就是A咖戰力。山本由伸已經拿過2019年奪三振王、2020年奪三振王，山岡泰輔則是2019年最高勝率。加上都曾入選日本國家武士隊，因此活躍表現本在預期範圍內，今年最大的關鍵是左投宮城大彌的崛起。

山本由伸是六月份投手MVP得主，目標洋聯投手三冠王，主要對手將是隊友宮城大彌。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

宮城大彌7月4日對西武先發8局只被擊出5支安打失2分，拿下本季第9勝，11日將挑戰本季兩聯盟10勝第一人。最近他拿下4連勝，防禦率1.96，與隊友山本由伸的9勝、1.82防禦率相互輝映，同隊兩大強投共同競爭勝投、防禦率兩大獎，這也是歐力士現在最大的優勢。畢竟只要他們出馬，配合上歐力士大幅提升的攻擊力，贏球機會就相當高。

唯獨在救援王這個獎項，歐力士沒有具競爭力的投手，平野佳壽11次救援成功只能排名第四，與松井裕樹的22次救援成功差距甚遠。加上平野佳壽的防禦率高達3.66，這同時也突顯出歐力士今年比較大的罩門出在後防不穩。上週兩場對樂天的比賽都到了第九局失守，到手的勝利溜走，相要爭冠必須在後半段球季找到真正具有安定感的守護神。

打擊方面，洋砲瓊斯（Adam Jones）還是令人失望，至今只有0.229打擊率、1支全壘打、13分打點的成績，在歐力士陣中的角色已經變成以代打為主。不過歐力士球迷從新主砲杉本裕太郎身上得到更大的安慰。原本沒沒無聞的杉本裕太郎，在監督中嶋聰的大力拔擢下從五月初開始就成為當家第四棒，並躍升為本季洋聯數一數二的強打者，0.303打擊率（聯盟第五）、18支全壘打（聯盟第三）、54分打點（聯盟第二），三個主要打擊指標都在聯盟前五傑。杉本裕太郎「準洋砲」等級的成績填補了歐力士隊洋砲戰力不足的缺憾。

吉田正尚0.344打擊率持續高居兩聯盟第一，穩定朝向蟬聯洋聯打擊王之路邁進。洋聯上一次有打者蟬聯打擊王已經是2002-2003年的小笠原道大（日本火腿隊），而最近棒子火燙的岡島豪朗急速竄升，暫時以0.338居第二，成了現階段吉田正尚的主要對手。另外吉田正尚17支全壘打（聯盟第五）、54分打點（聯盟第二），也相當出色，是前半段球季為止，兩聯盟最具有「三冠王」機會的打者。

投手山本由伸以及打者吉田正尚，歐力士投打都有爭取三冠王的選手出現，今年球季的戰績起飛，絕非偶然。