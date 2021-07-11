日職／吳念庭連四場敲安 宋家豪收中繼點助樂天贏球

日本職棒今天西武隊與樂天隊之戰，兩名台灣好手都有表現，吳念庭延續連四場敲安，宋家豪則收下本季第21個中繼點，最終由樂天隊9：3在主場拿下勝利。

效力西武隊的吳念庭昨天單場雙安，走出近期低潮，今天雖然前三打席未建功，其中包括一次得點圈有人，不過9局上的最後機會，在2出局後從牧田和久手中敲安，總計4打數1安打，另有1次三振，打擊率2成71。

然而西武隊在9局上未得分，加上樂天隊靠著7局鈴木大地、8局炭谷銀仁朗開轟，兩支三分砲不僅打破3：3平手僵局，更拉開到保險分差。

樂天隊的宋家豪未與吳念庭交手，他在8局上球隊三分領先時登板，面對西武隊前三棒，先讓源田壯亮、森友哉都敲出左外野飛球出局，接著三球三振外崎修汰。

宋家豪只用8球投出三上三下，最快球速148公里，1局無失分、無安打、1次三振，連兩場未失分，防禦率下修到1.83，也收下本季第20個中繼成功、21個中繼點，中繼成功數量是去年的兩倍，距離生涯最多也只差4個。