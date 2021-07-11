MiLB／林凱威、王志庭後援無失分 張育成吞2K打擊熄火

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟高階1A投手林凱威今天後援投2局無失分，皇家隊新人聯盟投手王志庭後援投1局飆2K、無失分，印地安人隊小聯盟3A野手張育成打擊熄火，單場4打數吞2K。

美國職棒小聯盟賽事高階1A響尾蛇隊今天與洛杉磯天使隊交手，兩隊6局打完響尾蛇隊3比8落後，響尾蛇隊台灣投手林凱威7局下登板後援，讓打者3上3下。

林凱威8局續投被首名打者敲出安打，1人出局後壘上跑者盜上二壘，林凱威暴投、跑者跑上三壘，林凱威再投出四壞保送，接著讓打者敲出雙殺打，化解掉分危機。

林凱威總計用23球投2局，僅被敲出1支安打，投出1次保送、無失分，賽後防禦率5.59，響尾蛇隊比賽後半段有多添分數，但終場仍以6比8吞敗，林凱威無關勝敗。

小聯盟新人聯盟堪薩斯市皇家藍隊今天與皇家金隊交手，兩隊5局打完皇家金隊以2比7落後，6局下皇家金隊台灣投手王志庭登板後援，三振抓到第一個出局數，接著被敲出三壘打，再連抓2個出局數、沒有失掉分數。

王志庭總計投1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，賽後防禦率2.57，皇家金隊比賽後半段沒能再添分數，終場以2比7吞敗，王志庭無關勝敗。

克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A今天與匹茲堡海盜隊3A交手，印地安人隊台灣野手張育成先發打第2棒、守三壘，張育成首局吞下三振，4局再吞K，6局敲出雙殺打，9局敲出二壘方向滾地球出局。

張育成今天打擊沒有發揮，總計4打數沒有安打，吞下2次三振，賽後打擊率降至3成；海盜隊團隊敲出15支安打、攻勢串聯，終場以11比1擊敗印地安人隊。