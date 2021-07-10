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日職／王柏融代打選到保送 個人連7場上壘

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融9局上場代打、選到保送，個人連續7場上壘。 資料照
王柏融9局上場代打、選到保送，個人連續7場上壘。 資料照

日本職棒火腿隊今天對羅德隊之戰，台灣好手王柏融雖未先發，但在9局上場代打、選到保送，個人連續7場上壘，兩隊最終以4：4握手言和。

王柏融昨天未出賽，今天一開始也在板凳待命，直到9局上才等到機會，2出局、一二壘有人時，上場代打谷内亮太，面對羅德右投益田直也，纏鬥了7顆球後選到保送上壘，隨後由平沼翔太代跑，王柏融退場休息。

然而火腿在9局上最終未添得分數，9局下河野龍生也守住局面，雙方平手作收，火腿打線中，萬波中正敲出一發兩分砲，貢獻3分打點，捕手清水優心也有一發陽春砲。

王柏融打擊率依舊是2成46，這一個保送，讓他延續從6月29日以來，每場出賽都有上壘的紀錄，期間總計20打數有5支安打，另選到5次保送。

王柏融 火腿 羅德

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