日職／吳念庭突破心魔敲勝利打點 西武終止5連敗

日本職棒西武隊台灣好手吳念庭終於突破得點圈敲不出安打的低潮，今天首打席就用二壘打幫助球隊先馳得點，全場3打數2安打，隨著西武6：2擊敗樂天隊，終止5連敗，吳念庭這1分也成為勝利打點。

吳念庭前兩場出賽都敲安，不過最近7次遇到得點圈有人都未敲安，今天在2局上、一二壘有人時終於破除心魔，從去年洋聯勝投王涌井秀章手中敲出二壘打，幫助球隊得到第1分，也點燃單局4分的攻勢。

吳念庭上次得點圈敲安已是6月28日，終結低潮讓他鬆了口氣，「最近得點圈有人時比較消極，沒有打好，雖然球隊處於連敗，但也利用這兩天好好調整，很高興能在得點圈送回跑者」。

西武3局上再攻破涌井秀章，吳念庭在一、二壘有人時選到保送，下一棒山川穂高也保送，擠回1分，再靠著暴投拿下本局第2分，取得6分領先，奠定勝基。

吳念庭接下來兩打席分別在5局從高田孝一手中敲安、8局對牧田和久敲出投手前滾地出局，總計3打數2安打，有1打點、1得分，打擊率上升到2成72，得點圈打率回升至4成06。

西武先發投手今井達也雖然全場投出7次四壞、1次觸身，但僅被敲出4支安打，7局失1分的表現拿下本季第6勝，防禦率2.60；涌井秀章先發3局失6分，吞下本季第6敗。