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中職／拚下周復賽 悍將一軍54人快篩陰性

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中職即將復賽，富邦悍將隊今天進行團體快篩，一軍隊職員54人皆為陰性。圖／富邦悍將隊提供
中職即將復賽，富邦悍將隊今天進行團體快篩，一軍隊職員54人皆為陰性。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒目標下周復賽，富邦悍將隊一軍隊職員今天完成快篩檢測，一共54人皆為陰性，將造冊提供聯盟，準備好重新開打。

富邦悍將球團表示，今日一軍成員已在防護員協助下，使用聯盟提供的快篩試劑完成篩檢，全數陰性並以造冊提交聯盟，快篩人數共54人，包含目前一軍的教練、球員、行政及隨隊的行銷人員。

中職在6月底時就曾要求5隊全數進行快篩檢測，當時一、二軍隊職員一共647人完成快篩檢測，全部皆為陰性，加上聯盟人員，如裁判、場務等，共87人也都通過篩檢。

由於中央流行疫情指揮中心宣布本月13日可以有條件放寬，也同意中職的復賽計畫，因此中職要求各隊再次進行快篩，也發放團體快篩試劑給各球團，未來恢復比賽後，也會每周進行快篩。

中職即將復賽，富邦悍將隊今天進行團體快篩，一軍隊職員54人皆為陰性。圖／富邦悍將隊提供
中職即將復賽，富邦悍將隊今天進行團體快篩，一軍隊職員54人皆為陰性。圖／富邦悍將隊提供

中職 富邦悍將 中華職棒

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