聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／拚下周復賽 悍將一軍54人快篩陰性
中華職棒目標下周復賽，富邦悍將隊一軍隊職員今天完成快篩檢測，一共54人皆為陰性，將造冊提供聯盟，準備好重新開打。
富邦悍將球團表示，今日一軍成員已在防護員協助下，使用聯盟提供的快篩試劑完成篩檢，全數陰性並以造冊提交聯盟，快篩人數共54人，包含目前一軍的教練、球員、行政及隨隊的行銷人員。
中職在6月底時就曾要求5隊全數進行快篩檢測，當時一、二軍隊職員一共647人完成快篩檢測，全部皆為陰性，加上聯盟人員，如裁判、場務等，共87人也都通過篩檢。
由於中央流行疫情指揮中心宣布本月13日可以有條件放寬，也同意中職的復賽計畫，因此中職要求各隊再次進行快篩，也發放團體快篩試劑給各球團，未來恢復比賽後，也會每周進行快篩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言