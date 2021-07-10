中職／拚下周復賽 悍將一軍54人快篩陰性

中華職棒目標下周復賽，富邦悍將隊一軍隊職員今天完成快篩檢測，一共54人皆為陰性，將造冊提供聯盟，準備好重新開打。

富邦悍將球團表示，今日一軍成員已在防護員協助下，使用聯盟提供的快篩試劑完成篩檢，全數陰性並以造冊提交聯盟，快篩人數共54人，包含目前一軍的教練、球員、行政及隨隊的行銷人員。

中職在6月底時就曾要求5隊全數進行快篩檢測，當時一、二軍隊職員一共647人完成快篩檢測，全部皆為陰性，加上聯盟人員，如裁判、場務等，共87人也都通過篩檢。