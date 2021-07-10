日職／疫情卡住台灣球迷 王柏融感覺距離遙遠

北海道電視台「UHB」近日專訪火腿隊台將王柏融，面對主持人、前球星建山義紀的提問，王柏融透露出對於疫情讓台灣球迷無法到日本看球的可惜，也用日文向日本球迷打招呼。

「UHB」的節目「F-Park」多次專訪火腿隊球員，近期由王柏融亮相，建山義紀問到對於台灣球迷、媒體無法過來日本的感謝，王柏融說：「不只是球迷，還有家人，畢竟一來一往就是一年無法見面，雖然台灣跟日本距離沒有很遠，但感覺上的距離跟美國到台灣一樣。」

去年球季後，王柏融曾與中職前東家樂天桃猿隊一起訓練，互相也都保持聯絡，王柏融表示：「討論心理、技術，大家都想幫助我，也會去聽，就一點一點接起來，保持正面去吸收，不管好或不好，盡量去做。」

建山義紀也邀請他向台灣、日本球迷打招呼，王柏融先用中文說：「台灣球迷大家好，我是王柏融，今年是我在火腿隊的第三年，我也會把自己的心情、實力能夠好好在場上發揮給球迷看，也請各位球迷好好為我們火腿隊加油。」

接下來用日文王柏融說得有些卡卡，「日本火腿隊的球迷大家好，我是王柏融，那個......謝謝你們的加油。」

王柏融有些不好意思地說：「這樣可以嗎？真抱歉。」建山義紀則說當然沒關係，在東京巨蛋用日文受訪時也說得很好；王柏融今年用過日文、中文、台語等不同語言接受英雄訪問。