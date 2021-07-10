快訊

台南餐廳夜市開放內用遭轟 黃偉哲：今開防疫會議討論

慈濟採購BNT疫苗有進展 「已與政府簽署必要法律文件」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將頭大了！ 陣中最強洋投傑斯因個人因素離隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將證實洋投傑斯因個人因素自請離隊，已經返回美國。 聯合報系資料照
富邦悍將證實洋投傑斯因個人因素自請離隊，已經返回美國。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋將戰力再減一，球團今天證實洋投傑斯因個人因素自請離隊，已經返回美國，目前陣中洋將剩下洋投羅力、猛悍、優瑪及洋砲紐那斯，僅羅力在一軍出賽過。

傑斯昨天搭機離台，球團表示他因個人因素自請離隊，先行返美。

傑斯本季加盟悍將隊，曾在大聯盟締造單季11勝的他，累積出賽9場出賽均為先發，合計57.2局，拿下4勝5敗、防禦率3.43。

悍將隊本季洋將超前部署，一度備妥6名洋投，先是季前納恩斯人未來台即因傷解約，接著索沙因膝傷在5月動刀返美，近日邦威確定加入墨西哥出征東京奧運，現在再增加傑斯確定離隊。

悍將隊目前陣中仍有4名洋將，但僅羅力為延賽前的一軍戰力，優瑪為季前以育成合約簽下，紐那斯、猛悍則在5月隔離完畢「出關」不久就碰到延賽。

中職復賽在即，悍將隊頓時折損兩名洋投戰力，尚未有一軍資歷的洋將能否補上有待觀察，儘管12日的選秀會就將迎接江少慶從「準狀元」變身「狀元」，但先前領隊會議已經確定季中選秀新人要下半季才能加入戰場，江少慶進入先發輪值還要再等等。

羅力 選秀 江少慶

延伸閱讀

中職／江少慶和印象中不一樣 林宥穎點出角度差異

中職／江少慶厲害在手臂 陳鴻文自評臉和背贏了

中職／季中選秀已33人報名 江少慶、鞏冠遞交申請

中職／停賽期間羅力「自煮訓練」 讚台灣人努力配合防疫

相關新聞

中職／悍將頭大了！ 最強洋投傑斯因個人因素離隊

富邦悍將隊洋將戰力再減一，球團今天證實洋投傑斯因個人因素自請離隊，已經返回美國，目前陣中洋將剩下洋投羅力、猛悍、優瑪及洋...

日職／疫情卡住台灣球迷 王柏融感覺距離遙遠

北海道電視台「UHB」近日專訪火腿隊台將王柏融，面對主持人、前球星建山義紀的提問，王柏融透露出對於疫情讓台灣球迷無法到日...

中職／天母球場也「微解封」 聯盟：所有球場都不排除

7月13日起的「微解封」先為中華職棒復賽點亮曙光，今天台北市政府也宣布運動場館有條件開放，對象包括職業運動，也代表味全龍...

中職／味全龍球員「暖身熱血」 邀球迷安心捐血

中華職棒復賽在即，味全龍隊球員備戰之餘，也示範如何在落實防疫下捐血做愛心，劉基鴻、林子昱、朱祥麟等一共15人今天都獻出熱...

日職／羅德火球男佐佐木朗希登板對火腿 王柏融無緣先發對決

日本火腿今日比賽將強碰羅德隊有超級火球男之稱的佐佐木朗希，然而王柏融並未安排在先發陣容內，除非在佐佐木朗希下場前替補上場，否則今天恐無緣對決。 稍早日本網站也分享了王柏融打速球的數據，分析他今年

松坂大輔退役日本接班有人 反觀台灣投手卻是青黃不接

日本一代名將松坂大輔日前宣佈退役，結束22年職棒生涯。而隨著松坂退役，日本棒球圈內號稱「松坂世代」的職棒選手，如今僅剩軟體銀行和田毅仍然在棒球場上繼續奮鬥。「平成怪物」松坂大輔乃是近20年來，日本最具

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。