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中職／悍將頭大了！ 陣中最強洋投傑斯因個人因素離隊
富邦悍將隊洋將戰力再減一，球團今天證實洋投傑斯因個人因素自請離隊，已經返回美國，目前陣中洋將剩下洋投羅力、猛悍、優瑪及洋砲紐那斯，僅羅力在一軍出賽過。
傑斯昨天搭機離台，球團表示他因個人因素自請離隊，先行返美。
傑斯本季加盟悍將隊，曾在大聯盟締造單季11勝的他，累積出賽9場出賽均為先發，合計57.2局，拿下4勝5敗、防禦率3.43。
悍將隊本季洋將超前部署，一度備妥6名洋投，先是季前納恩斯人未來台即因傷解約，接著索沙因膝傷在5月動刀返美，近日邦威確定加入墨西哥出征東京奧運，現在再增加傑斯確定離隊。
悍將隊目前陣中仍有4名洋將，但僅羅力為延賽前的一軍戰力，優瑪為季前以育成合約簽下，紐那斯、猛悍則在5月隔離完畢「出關」不久就碰到延賽。
中職復賽在即，悍將隊頓時折損兩名洋投戰力，尚未有一軍資歷的洋將能否補上有待觀察，儘管12日的選秀會就將迎接江少慶從「準狀元」變身「狀元」，但先前領隊會議已經確定季中選秀新人要下半季才能加入戰場，江少慶進入先發輪值還要再等等。
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