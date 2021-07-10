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中職／選秀野手有亮點 王苡丞、張翔、李展毅各有所長

中央社 / 中央社
2021年中職年度新人球員選秀會，大理高中強打者李展毅此次以捕手身分報名，但球團目光還是放在他的打擊力量、具長打火力，也可以守一壘。 中央社
2021年中職年度新人球員選秀會，大理高中強打者李展毅此次以捕手身分報名，但球團目光還是放在他的打擊力量、具長打火力，也可以守一壘。 中央社

中職32年季中選秀專題3（中央社記者謝靜雯台北10日電）2021年中職年度新人球員選秀會，此次野手部分被評價相對戰力薄弱，但仍有亮點，除了吉力吉撈．鞏冠外，「成德大王」王苡丞打擊受期待，張翔的捕手能力加分，李展毅則有力量優勢。

今年選秀會球探普遍評價旅外優先，投手優於野手、高中生優於成棒，野手部分具旅美資歷的捕手吉力吉撈．鞏冠打擊佳，守備中規中矩。

高中生捕手則是張翔最受矚目，光看守備能力的話，張翔蹲捕能力優於吉力吉撈．鞏冠同齡時表現，但打擊相對弱勢、守備為順位加分。

成德高中左打內野手王苡丞偶像是旅日球員王柏融，直到高中才開始嶄露頭角，算是中長程打者，擊球落點廣、也具有身高優勢，守備位置一壘、三壘，守備表現中規中矩，3輪內被選走沒有問題，甚至有機會挑戰2輪。

大理高中強打者李展毅此次以捕手身分報名，但球團目光還是放在他的打擊力量、具長打火力，也可以守一壘；球探評價，王苡丞、張翔、李展毅順位落差不會太大，取決各球團想補強的位置。

普門中學張仁瑋屬於短程安打型球員、守優於攻，游擊守備位置是優勢，而平鎮高中「校草」張宥鈞為外野手，除了外型搶眼，也屬安打型球員，模板為中職樂天桃猿隊外野手詹智堯。

被大溪高中總教練鄭錦繁封為「大溪陳傑憲」的外野手鍾玉成，腳程快、臂力佳，高中3年打擊進步，對棒球的理解能力好，選球能力也不錯。

鍾玉成還具有身材優勢，球探評價，儘管現在看起來穩定性稍微不足，但很有機會可以養成長打者，選秀落點應該也不會掉出5輪。

至於高苑工商捕手毛英傑高中3年攻守進步，與張翔相比，打擊能力優於張翔，但守備能力稍遜色，也有機會在選秀中段輪次被挑走。

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