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中職／選秀高中投手素質佳 陳志杰、邱駿威拚最佳順位

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平鎮高中應屆畢業生陳志杰投入中職選秀，最快球速可投至152公里，具有身高優勢，被球探評價具有養成為先發投手的潛力。 中央社
平鎮高中應屆畢業生陳志杰投入中職選秀，最快球速可投至152公里，具有身高優勢，被球探評價具有養成為先發投手的潛力。 中央社

2021年中職新人選秀會12日登場，今年整體被評價旅外優先、高中生投手素質佳，2速球派投手陳志杰、邱駿威爭高中生最佳順位，被視為旅外潛力股的投手曹祐齊有望3輪內被挑走。

中華職棒新人選秀會此次首輪沒意外將由具旅外資歷球員包辦，不少出色的大學、高中應屆畢業生暫緩投入，繼續等待旅外機會，此次參選球員整體而言球探評價投手優於野手，高中生優於成棒。

平鎮高中應屆畢業生陳志杰和高苑工商邱駿威都具有速度優勢，陳志杰最快球速可投至152公里，邱駿威則曾投出最快153公里，球探評價陳志杰的優勢在身高，也具有養成為先發投手的潛力，變化球不錯、投球角度佳。

邱駿威雖然身高方面蕭教陳志杰吃虧，但現階段投球動作比較成熟、穩定，被評價有成為好後援投手潛力。 聯合報系資料照
邱駿威雖然身高方面蕭教陳志杰吃虧，但現階段投球動作比較成熟、穩定，被評價有成為好後援投手潛力。 聯合報系資料照

相較陳志杰，邱駿威雖然身高方面較為吃虧，但現階段投球動作比較成熟、穩定，被評價有成為好後援投手潛力；陳志杰、邱駿威兩人評價不相上下，不會掉出2輪，誰能成為高中生最佳順位，就看球隊隊形需求。

大理高中投手曹祐齊很早就是國內外球探追逐的焦點，也被評價有旅外潛力，但高中因傷勢出賽不穩定，休息時間長，現階段身體狀況如何是評估的重點。

曹竣崵(左)與曹祐齊。 曹竣崵提供
曹竣崵(左)與曹祐齊。 曹竣崵提供

曹祐齊的爸爸曹竣崵是退役職棒球星，帶領過父子倆的大理高中總教練黃文生就曾評價，曹祐齊除了控球輸一點，其他各方面都比爸爸好，球探也評價，曹祐齊先天條件都很好，揮臂佳、有球速優勢，很有潛力。

鶯歌工商投手賴知頎最快球速可達148公里，直球尾勁不錯，斜肩投球特殊姿勢是優勢之一，拿手球路為滑球、也頗受關注。

穀保家商身高188公分的投手劉志宏，最快球速也可投破150公里，高中時期控球狀況不穩定，但潛力受期待，5輪內被挑走應該不是問題。

成棒投手部分，文化大學投手張梓軒高中時期是南英商工主力投手，大學因傷所苦，但術後積極復健，大四春季聯賽復出、球速投破145公里，被評價有機會養成先發、挑戰4輪；南華大學投手李子強、曾品洋、文化大學李承風也是球團討論的人選。

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