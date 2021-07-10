中職／選秀首輪資歷近年最佳 6旅外球員搶風頭

2021年中職年度新人球員選拔會將於12日舉行，6名具旅外資歷球員參選，被評為近年素質與資歷最佳，首輪前3順位幾乎確定，且由旅外包辦機會大，江少慶將是連2年具旅外資歷投手狀元。

中職新人選秀會將於12日採線上方式舉行，今年受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，取消選秀測試會，經審核通過的球員直接取得資格，也讓今年參選人數157人、破歷年新高紀錄。

具旅美資歷的投手江少慶旅美生涯最高層級到小聯盟3A，若非疫情影響、留美職發展，續留3A不是大問題，甚至有機會挑戰大聯盟，但年初宣布回台發展，悍將展現誠意、表態網羅，富邦悍將隊狀元籤很早就決定是江少慶。

除了江少慶外，今年還有2名旅日左投陳冠宇、呂彥青參加選秀，沒意外的話應該會被第2順位樂天桃猿隊與第3順位中信兄弟隊選走。

陳冠宇除了有左投優質，控球、變化球佳，還有10年豐富日職資歷，樂天桃猿隊陣中35歲王牌左投王溢正，近年身體偶有狀況，補進陳冠宇也可當作王溢正的接班人。

25歲的呂彥青業餘時期就是國家隊的王牌左投，但旅日後出賽機會不多，生涯沒有上過一軍，但呂彥青投球角度、變化球、控球等都是優勢，年輕是本錢、再成長也被評價有優於陳冠宇的可能。

至於投手胡智為和曾仁和，2人都具有美職大聯盟經驗、資歷亮眼，曾仁和被評有站穩先發水準；27歲捕手吉力吉撈．鞏冠對急需捕手戰力的球隊將是優先考量，經驗好、打擊也是優勢之一，是具有攻擊能力的捕手。

第3順位中信兄弟若考量左投先發戰力、呂彥青是首選，胡智為的經驗佳，有球探對胡智為能否站穩先發位置有疑慮，但仍是很突出的投手戰力，第4順位的統一獅隊可能補進，至於今年重回一軍賽事的味全龍隊選秀順位排第5，捕手戰力能否應付整個賽季是考驗，吉力吉撈．鞏冠不排除是首選。

儘管今年有6名資歷和素質整齊的旅外球員參選，但部分球探仍認為，扣除旅外球員，其實可以選擇的深度較淺，各隊可能選7至8輪就會收手。