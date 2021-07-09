中職／天母球場也「微解封」 聯盟：所有球場都不排除

7月13日起的「微解封」先為中華職棒復賽點亮曙光，今天台北市政府也宣布運動場館有條件開放，對象包括職業運動，也代表味全龍隊有望回到主天母球場出賽，中職表示：「所有球場都不排除。」

指揮中心昨天宣布，國內疫情三級警戒延長到26日，但13日起可以有條件鬆綁，中華職棒也因此取得復賽同意，朝著下周重新開打做準備，只待聯繫地方政府後確定賽程。

台北市今天宣布13日到26日的微解封指引中，體育場館的活動指引列表包括職業運動賽，只要在活動前7天提報防疫計畫及檢核表（含健康調查表），報請主管機關核准，代表天母球場可以舉行中職賽事。

中華職棒表示：「所有球場都不排除，也都有聯繫過，台北市先在記者會公布有條件同意，我們也會朝這方向去執行。」

中職原本的防疫計畫中，比賽場地並未包含台北、新北市，如今有可能在天母球場開打，不過新莊球場依據新北市的規定，仍未在開放名單中。