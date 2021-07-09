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中職／味全龍球員「暖身熱血」 邀球迷安心捐血

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍攜手台北捐血中心，一起呼籲防疫捐熱血。圖／味全龍隊提供
味全龍攜手台北捐血中心，一起呼籲防疫捐熱血。圖／味全龍隊提供

中華職棒復賽在即，味全龍隊球員備戰之餘，也示範如何在落實防疫下捐血做愛心，劉基鴻、林子昱、朱祥麟等一共15人今天都獻出熱血，希望幫助紓解近期的血荒問題，也推廣預約捐血，避免與多人接觸。

近兩年受新冠肺炎影響，台灣血液基金會募集捐血面臨更多挑戰，去年全台捐血量較往年減少10％以上，今年各捐血中心貯血庫存量一度僅剩平均3.3天，隨著警戒期間持續延長，也讓各地血液庫存都偏低，A型、O型及AB型血都急缺。

味全龍隊秉持創辦人魏應充熱心公益的理念，去年就曾舉辦「我捐血 你響應」的公益捐血送潮T活動，5個月募集超過70萬c.c.熱血，這次一樣希望藉由球員捐血，提醒民眾防疫期間也可以捐血，用最簡單方式行公益、做愛心。

今天參與捐血的劉基鴻表示，疫情期間球隊都有落實防疫規定，球員也都減少外出、降低群聚風險，善盡自主管理；醫療院所一直有用血需求，但民眾減少外出造成募集困難，因此特別來響應。

球員朱祥麟表示，中職下周復賽，他先來「暖身熱血」一下，希望更多身體健康的球迷朋友，也能放心捐血，一起做愛心；林子昱則說：「捐血可以救人一命。」呼籲大家簡單做公益。

疫情期間，各地捐血中心都有加強相關防疫措施。味全龍隊提醒球迷，全血捐血250c.c.每次需間隔8周以上、500c.c.則需間隔12周以上。

目前台灣血液基金會已啟用捐血預約制，民眾或球迷朋友捐血前可至「台灣血液基金會捐血人專區」預約（網址：https://dh.blood.org.tw/donor/）並完成健康問卷，於指定時間前往捐血中心，可避免與太多人接觸及等候。

味全龍邀你一起來捐血，熱血男孩劉基鴻。圖／味全龍隊提供
味全龍邀你一起來捐血，熱血男孩劉基鴻。圖／味全龍隊提供
味全龍邀你一起來捐血，熱血男孩朱祥麟。圖／味全龍隊提供
味全龍邀你一起來捐血，熱血男孩朱祥麟。圖／味全龍隊提供

味全龍 劉基鴻 朱祥麟

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