日職／羅德火球男佐佐木朗希登板對火腿 王柏融無緣先發對決

日本火腿今日比賽將強碰羅德隊有超級火球男之稱的佐佐木朗希，然而王柏融並未安排在先發陣容內，除非在佐佐木朗希下場前替補上場，否則今天恐無緣對決。

稍早日本網站也分享了王柏融打速球的數據，分析他今年打145-149公里速球的數據是全隊數一數二，但球速只要破150公里，打擊成績就大幅下滑。也相當期待他們兩人的對決，但有可能只能等待下次。

專門分享火腿隊數據的「F Chart」顯示，今年火腿陣中打145-149公里速球的打擊數據，王柏融僅次於五十幡亮汰的0.600排名第二，打擊率達0.409，不過球速若超過150公里，王柏融的打擊率僅0.071，在全隊排名第11。

另外，根據日本數據網站顯示，王柏融今年打直球數據稍微下滑，總計52個打數敲出13支安打，包括2發全壘打，打擊率0.250，帳面上看起來不差，但卻狂吞15張老Ｋ。

火腿與千葉羅德海洋今日碰頭，雙方都推出強投應戰，火腿派出本季6勝4敗，防禦率僅2.65的伊藤大海，羅德隊佐佐木朗希則是1勝1敗，防禦率3.80。