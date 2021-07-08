日職／火球連飆！宋家豪1局無失分 第20中繼點入袋

前一場登板0.2局失3分吞下敗投，樂天隊台灣投手宋家豪今天找回水準，對歐力士隊中繼1局無失分，幫助球隊守住平手局面，兩隊最終就以1：1握手言和。

樂天與歐力士上演投手戰，歐力士在5局下靠著若月健矢的陽春砲先馳得點，不過6局上樂天淺村榮斗的陽春砲讓比賽回到原點。

1：1平手局面，宋家豪在8局下登板，先三振掉福田周平，再讓宗佑磨敲出左外野飛球出局，雖然被太平洋聯盟打擊王吉田正尚敲出安打，但也讓本季敲出18轟的杉本裕太郎敲出中外野飛球，抓下第三個出局數。

接手的松井裕樹也未失分，雙方平手作收，宋家豪也收下個人本季第20個中繼點，總計1局無失分，防禦率下降到1.89，投的25球中有13球球速在150公里以上，最快來到156公里。