快訊

離婚官司結果出爐！江宏傑、福原愛共同發聲明「結束婚姻關係」

健身房開放、幼園與補習班卻不能去 教育部曝決策原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／指揮中心同意復賽 聯盟目標7月13日開打

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心已同意中職復賽，將立即與地方政府聯繫，目標7月13日開打。 聯合報系資料兆
中央流行疫情指揮中心已同意中職復賽，將立即與地方政府聯繫，目標7月13日開打。 聯合報系資料兆

中華職棒有望以閉門方式重新開打，聯盟會長蔡其昌表示，中央流行疫情指揮中心已同意中職復賽，將立即與地方政府聯繫，目標7月13日開打。

中職自5月18日全面停賽至今，6月22日曾遞交防疫計畫書，通過體育署審核，不過考量當時疫情，指揮中心雖同意計畫內容，但並未立刻通過。

隨著近期台灣確診人數逐漸下降，指揮中心今天公布7月13日起的「微解封」範圍包括室內外運動場館，也讓中職復賽現出曙光。

蔡其昌今天表示，針對中華職棒防疫計畫的復賽申請，中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，稍早中職復賽公文已簽核通過。

中職將針對CDC室外場館的防疫指引與聯盟的防疫計畫來執行，不開放觀眾進場，並立即發函通知各地方政府，目標7月13日如期復賽，相關賽程將另行公布。

蔡其昌表示，特別感謝在政府與國人的團結一心下，疫情得以逐漸趨緩，讓大家看見解封的曙光，也讓中華職棒有機會重新復賽，這是所有球員與球迷們十分企盼的。

中職 中華職棒

延伸閱讀

中職／指揮中心指示「專案處理」 聯盟等待復賽回函

蔡其昌號召17家企業捐1.1萬N95口罩 童綜合醫今獲贈

中職／復賽差最後一步 蔡其昌吐心聲：真的很抱歉

中職／5球團有共識 選秀新人下半季才能加入戰線

相關新聞

中職／指揮中心同意復賽 聯盟目標7月13日開打

中華職棒有望以閉門方式重新開打，聯盟會長蔡其昌表示，中央流行疫情指揮中心已同意中職復賽，將立即與地方政府聯繫，目標7月1...

日職／旅日3大將都是A咖 老美東奧完全無懼日本

東京奧運棒球賽將在7月底開打，地主國日本隊多人因傷或狀況不佳而退出，包括了王牌投手菅野智之、中繼左投中川皓太以及資深捕手會澤翼。雖然日本隊人才濟濟，遞補入退的也有一定實力，不過畢竟將與稻葉篤紀監督原本

中職／微解封！聯盟有望13日閉門打 體育署透露2原則

中央疫情指揮中心今天宣布7月13日起「微解封」，運動場館將有條件開放，外界關注中華職棒是否可以恢復比賽，教育部次長劉孟奇...

中職／指揮中心指示「專案處理」 聯盟等待復賽回函

中華職棒有望復賽，中央流行疫情指揮中心今天下午記者會中宣布三級警戒延長，但7月12日之後將「微解封」，中華職棒復賽將列為...

中職／列進有條件鬆綁對象 職業運動有望下周復賽

中華職棒有望於下周恢復賽事，雖然全國三級警戒預計延長至7月26日，不過職業運動被列入「有條件鬆綁對象」中，就等下午中央流...

日職／松坂世代最後一人 和田毅：沒有他就沒有現在的我

日本職棒選手松坂大輔近年飽受傷勢困擾，日前正式宣佈退休消息。松坂大輔年少時便已成名，在他領銜之下，同屆棒球好手紛紛被稱為「松坂世代」。而如今這些「松坂世代」的選手都已經進入不惑之年，還繼續在職棒場上奮戰的，只剩下軟體銀行鷹隊的和田毅而已。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。