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中職／指揮中心同意復賽 聯盟目標7月13日開打
中華職棒有望以閉門方式重新開打，聯盟會長蔡其昌表示，中央流行疫情指揮中心已同意中職復賽，將立即與地方政府聯繫，目標7月13日開打。
中職自5月18日全面停賽至今，6月22日曾遞交防疫計畫書，通過體育署審核，不過考量當時疫情，指揮中心雖同意計畫內容，但並未立刻通過。
隨著近期台灣確診人數逐漸下降，指揮中心今天公布7月13日起的「微解封」範圍包括室內外運動場館，也讓中職復賽現出曙光。
蔡其昌今天表示，針對中華職棒防疫計畫的復賽申請，中央疫情指揮中心已通知同意中職復賽，稍早中職復賽公文已簽核通過。
中職將針對CDC室外場館的防疫指引與聯盟的防疫計畫來執行，不開放觀眾進場，並立即發函通知各地方政府，目標7月13日如期復賽，相關賽程將另行公布。
蔡其昌表示，特別感謝在政府與國人的團結一心下，疫情得以逐漸趨緩，讓大家看見解封的曙光，也讓中華職棒有機會重新復賽，這是所有球員與球迷們十分企盼的。
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