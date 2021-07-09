松坂大輔退役日本接班有人 反觀台灣投手卻是青黃不接

日本一代名將松坂大輔日前宣佈退役，結束22年職棒生涯。而隨著松坂退役，日本棒球圈內號稱「松坂世代」的職棒選手，如今僅剩軟體銀行和田毅仍然在棒球場上繼續奮鬥。「平成怪物」松坂大輔乃是近20年來，日本最具代表性的投手之一絕不為過，他所立下美日通算170勝，與大聯盟單季18勝的日本球員紀錄，未來能否有後起之秀能夠突破，令人玩味。

對於台灣球迷來說，松坂大輔是一座中華隊始終無法突破高牆，從1998年亞青賽開始，再到1999年亞錦賽，還有接下來2003年亞錦賽和2006年WBC經典賽等，每當日本隊遇上中華隊，日本隊推出先發投手就是松坂大輔。由於中華隊自上個世紀90年代末期就從未能夠在松坂手中拿下任何一場勝利，所以更加凸顯松坂大輔對於台灣棒球發展影響力與重要性。松坂大輔在此所扮演就是讓台灣能夠深刻體會兩國棒球實力差距的角色，而且隨著松坂大輔持續在職業賽場上歷練與進化，中華隊打者想要突破這堵高牆幾乎是一項不可能任務，著實讓台灣球迷感受到人外有人，天外有天的體認。

天使隊大谷翔平接班成為日本在大聯盟年輕世代表現最為出色的選手，同時兼具二刀流表現更是前所未有。 美聯社

不僅如此，由松坂世代所掀起日籍投手熱潮，更是燃燒至太平洋彼岸美國職棒大聯盟。雖然早在松坂大輔之前，就有野茂英雄、伊良部秀輝等日職投手挑戰過大聯盟。但是從未有人在還未踏上大聯盟球場的投手板前就令這些過去自恃甚高的大聯盟球團為之傾倒，而松坂大輔就是挑起大聯盟利用入札制度強挖日職頂級強投的火頭。

打從松坂大輔以5111萬美金天價入札金風光加盟紅襪隊後，使得過去一向對於自家球員挑戰美職採取十分消極且保守態度的日職再也不出手阻攔球員出走。並且在松坂大輔之後日職好手更是前仆後繼的利用入札制度挑戰大聯盟，因此松坂為國際職棒圈所帶來的影響與改變，可說是有目共睹。

在美國大聯盟投出名號的台灣選手，以王建民在洋基單季有19勝的表現，最為出色。 歐新社

回頭來看台灣棒球在松坂大輔國際賽場上初試啼聲後發展。話說一向以棒球為國球自居的台灣，雖說與松坂大輔屬同一世代的台灣，的確出產不少一流棒球強投，以王建民為首，另外還有郭泓志、曹錦輝與張誌家等，都是百年難得一見的人才，因此在此期間台灣在國際賽場終究可以與日本隊分庭抗禮。可是在此之後，除了有陳偉殷能夠短暫在日職與大聯盟發光發熱外，幾乎沒有一位投手能夠真正站穩美日職一軍先發輪值。

反觀，日本職棒在松坂出走之後仍有「混血王子」達比修有，甚至到「手帕世代」田中將大、前田健太與目前在大聯盟打得風生水起的大谷翔平等日職強投不斷孕育而出，最後他們也都追尋著松坂大輔腳步以入札的方式挑戰最高水準的美國職棒大聯盟。所以光就日本和台灣兩邊人才培養孕育能力此消彼長，就足以看出兩方的整體實力差距。這也就點出為何過去幾年的國際賽裡中華隊對於先發投手人選總是出現捉襟見肘的問題。

郭泓志之後，能夠真正立足美國大聯盟的台灣投手已經無人。 報系資料照

話說回來，松坂大輔退役雖被台灣媒體稱為「時代的眼淚」，但是孰不知松坂大輔為國際棒壇所帶來影響力與視野上改變，絕非單純數據解讀就可蓋棺論定。眼看著與松坂大輔身處同一世代台灣名將早已卸甲歸田，而且後繼無人，台灣棒壇本土投手危機才是應該受到球界所重視的議題。雖然說，2021年中職選秀會有不少旅外投手強勢回歸，但比起當年所謂「松坂世代」的強投們相較，哪一個能與其平起平坐？這才是台灣棒壇所該關心的議題。