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中職／指揮中心指示「專案處理」 聯盟等待復賽回函
中華職棒有望復賽，中央流行疫情指揮中心今天下午記者會中宣布三級警戒延長，但7月12日之後將「微解封」，中華職棒復賽將列為專案處理。
指揮中心記者會上宣布「適度鬆綁」的有條件鬆綁對象，共有五類不同方向，中職比賽的場地算在「室內外運動場館」之內。
不過室內外運動場館的防疫管理措施中，有一點為「禁止團體競賽」，是否影響中職復賽？指揮中心對此回應：「職棒的部分是專案處理。」
中職聯盟也在記者會後簡單回應：「將會在收到中央疫情指揮中心同意復賽的回函後，連帶防疫計畫書送至各地方政府，確認後會正式對外公布。」預計5點會有更詳細說明。
中職會長蔡其昌今天凌晨在臉書表示：「每一回，我們都做了最好的準備，迎接各種挑戰，不論結果如何，就是努力到最後！病毒如同職棒比賽一樣，戰局詭譎多變，時時刻刻都要做好準備，隨時準備迎戰。」
蔡其昌也說，「中華職棒的大家庭也一樣，這次台灣遭遇COVID-19爆發以來最大挑戰，但在國人齊心防疫之下，確診人數逐漸減少，疫苗施打超過270萬人，這是一個多月來國人努力配合的成果，期待國人慢慢恢復正常生活的日子。」
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