中職／列進有條件鬆綁對象 職業運動有望下周復賽

東京奧運棒球賽將在7月底開打，地主國日本隊多人因傷或狀況不佳而退出，包括了王牌投手菅野智之、中繼左投中川皓太以及資深捕手會澤翼。雖然日本隊人才濟濟，遞補入退的也有一定實力，不過畢竟將與稻葉篤紀監督原本

2021-07-08 07:00