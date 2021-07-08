中職／列進有條件鬆綁對象 職業運動有望下周復賽
中華職棒有望於下周恢復賽事，雖然全國三級警戒預計延長至7月26日，不過職業運動被列入「有條件鬆綁對象」中，就等下午中央流行疫情指揮中心記者會宣布。
「微解封」的有條件鬆綁對象共有五大類，分為戶外場所、室內場館、運動場館、餐飲場所、國內小型旅行團暨劇組拍攝，其中運動場館方面，列舉職業運動及健身房。
中華職棒自5月18日全面停賽至今已52天，球迷終於盼到好消息，能否以及何時復賽？中華職棒聯盟今天稍早表示，等到記者會說明後會再做出回應。
鬆綁條件必須符合一定通則及主管機關指引，其中包括實聯制、出入口管制、人流管控降載、維持社交距離、除飲食外全程戴口罩、員工人員健康管理以及確診事件即時應變。
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