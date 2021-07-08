日職／松坂世代最後一人 和田毅：沒有他就沒有現在的我

日本職棒選手松坂大輔近年飽受傷勢困擾，日前正式宣佈退休消息。松坂大輔年少時便已成名，在他領銜之下，同屆棒球好手紛紛被稱為「松坂世代」。而如今這些「松坂世代」的選手都已經進入不惑之年，還繼續在職棒場上奮戰的，只剩下軟體銀行鷹隊的和田毅而已。

根據日本媒體「東京體育」報導，當年松坂大輔揚威甲子園時，和田毅也正代表濱田高中在甲子園出賽。當時和田毅球技不算特別突出，但因為仰慕松坂的關係不斷努力，最後終於成了獨當一面的職棒強投，後來還追隨松坂的腳步到美國大聯盟發展。

和田毅曾在節目上表示過「如果沒有松坂大輔，就沒有現在的他」，如今得知松坂將引退，和田毅表示「當然會感到寂寞」，並認為長年的歲月下來，想說的話已經難以用言語表達。

1981年2月出生的和田毅，自2003年起站上職棒舞台，生涯有日職14年、美國大聯盟2年的出賽經歷。本季目前4勝5敗，防禦率4.48，仍是軟銀倚重的先發投手。球速雖然不快，不過球路具有尾勁，控球精準是一大特色。