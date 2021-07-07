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日職／王柏融、吳念庭各一支幸運安 斷棒帶起另類互動

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。圖／資料照片
王柏融。圖／資料照片

旅日台將王柏融、吳念庭連兩天同場先發，兩人也各敲出1支幸運安打，還有一次「你斷棒、我閃避」的意外交流，在打打停停的雨勢中，最終由火腿隊以2：1擊敗西武隊，在旭川球場拿下勝利。

王柏融今天擔任火腿隊第五棒、指定打擊，2局下首打席敲出一壘方向滾地球，鎮守一壘的吳念庭準備接球，沒想到球剛好打中壘包、跳過頭頂，形成右外野二壘打，王柏融最終靠著隊友推進回來得到全隊第1分。

無獨有偶，今天先發西武隊第七棒、一壘手的吳念庭，雖然前兩打數沒安打，但6局上一壘有人時，敲出左半邊方向飛球，火腿隊外野手、游擊手溝通出問題，導致球落地形成二壘打，讓西武攻占二、三壘，不過後續火力未串連，沒有得分。

除了2局下的安打，王柏融在4局下三壘有人時，也敲出一壘滾地，不過因球棒斷裂、並不強勁，吳念庭這次能輕鬆接起，但還要閃過飛來的斷棒，再採壘包刺殺王柏融，然而火腿隊最終靠著渡邊諒右外野高飛犧牲打得分。

西武隊先發投手高橋光成投7局就只丟這2分，不過火腿隊先發投手厄林（Robbie Erlin）雖然只投3局退場，不過靠著5名牛棚投手吃完6局僅失1分，讓高橋光成吞下敗投。

王柏融總計3打數1安打，有1得分、1次三振、1次保送，連續四場敲安後，打擊率來到2成46；吳念庭昨天敲安中斷連15打數無安打，今天則是4打數1安打，打擊率維持在2成67，另有1次三振。

王柏融 火腿

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